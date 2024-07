Al DT de la U no lo complica que el Chuncho sólo tenga por ahora a Antonio Díaz como único refuerzo para el segundo semestre y se declara agradecido.

Universidad de Chile se metió en la final de la Zona Centro Norte de la fase regional de la Copa Chile con victoria por penales contra Everton. A espera que se programe ese partido contra Palestino, a la U se le viene la reanudación del Campeonato Nacional sin novedades en el tema refuerzos.

Si bien es cierto la U ya fichó a Antonio Díaz, el lateral izquierdo ni siquiera llega con la premisa de reforzar el equipo, sino que de parchar el plantel por la polémica de Marcelo Morales. Lejos, lejos del horizonte, aparece la opción de algún refuerzo importante. Como si fuera poco, Charles Aránguiz sigue entrampado.

Tras el partido, el entrenador Gustavo Álvarez puso paños fríos y aseguró no estar preocupado por los tiempos de la U en el mercado.

“No me preocupa (la ausencia de refuerzos), porque tengo un diálogo día a día con el presidente y la gerencia y sé que hay gestiones que no son fáciles por la calidad de jugadores que buscamos. Sé que no son fáciles y hay que tener paciencia, empezando por mí”, dijo el entrenador de los universitarios a TNT Sports.

Agradecido con el plantel

Gustavo Álvarez sentencia que “se apunta a lo que necesitamos, en función de cada característica o nivel de jugadores según el plantel que tengo, el cual reconozco que estoy muy agradecido, porque este plantel terminó primero en la primera rueda, entonces no perdamos de vista eso tampoco”.

Cabe recordar que la U enfrentará a Cobresal como visita, por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2024, el próximo domingo 21 de julio en El Salvador.

Álvarez contra Everton: el DT de la U no se preocupa por la demora de los refuerzos.

En esta ventana de fichajes los azules han tenido a Charles Aránguiz, Gonzalo Montes, Ariel Uribe y Lautaro Pastrán entres los rumores de mercado, pero por ahora sólo han sumado a Antonio Díaz.

La U espera la reanudación del Campeonato en el primer lugar de la tabla con 32 puntos, pero su desempeño en las últimas fechas del primer semestre fue a la baja. Pese a esto, Gustavo Álvarez se toma con calma la llegada de refuerzos.