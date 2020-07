Frank Kudelka elige a sus referentes: "Me marcaron Marcelo Bielsa, Guardiola y Menotti"

Frank Kudelka pasó sin pena ni gloria por Universidad de Chile entre 2018 y 2019. El estratega argentino llegó para arreglar el acomplejado equipo que dejó Ángelo Guillermo Hoyos, pero nunca pudo mostrar el fútbol que quiso.

Su salida llegó en marzo de 2019, tras la eliminación en la fase previa de Copa Libertadores ante Melgar y cuando los azules sumaban derrota tras derrota en el Campeonato Nacional.

Hoy, con mejor presente en Newell's Old Boys, el entrenador conversó con The Coaches’ Voice y valoró su crecimiento tras su salida de la U: "En este tiempo creo que hemos ido consiguiendo los objetivos con el fútbol que me a mí me gusta. El juego de posesión, no tanto de contragolpear".

Además, eligió a los entrenadores que son sus referentes para su carrera: "Me marcaron referentes como Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, César Luis Menotti. Entrenadores que trabajan sobre la mejora del jugador desde el punto de vista individual, técnico-táctico y físicamente".