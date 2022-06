La nueva joya del fútbol argentino está en una relación con la modelo, en algo que fue revelado por los medios especializados. El jugador que pronto partirá al Manchester City, como su nueva figura, da que hablar no solo dentro de la cancha en el vecino país.

Una nueva noticia tiene como protagonista al jugador de River Plate, Julián Álvarez. El mismo que está vendido al Manchester City y se apunta como la nueva joya del fútbol argentino, quien ahora explota en las redes del vecino país por un bullado romance.

Según la prensa especializada del vecino país, el jugador del Millonario de 22 años está en una relación con la modelo de 41 años Luciana Salazar, quien fuera en una oportunidad reina del Festival de Viña del Mar.

"La noticia cobró mucha fuerza este lunes después de que la periodista Paula Varela contó varios detalles del supuesto noviazgo. 'El nuevo amor está confirmadísimo', dijo en Socios del Espectáculo (eltrece) y empezó a enumerar las pruebas del affaire", destacan en TN Show.

“Ya fue mucho a su casa, lo han visto los vecinos del edificio. Sorpresivamente, a ella se la vio en el palco de River. Obviamente, fue a verlo a él. Él le dedicó los dos goles del partido anterior”, donde además precisan en que “él es un amor, dicen que es re atento, que le regala bombones y que están divinos”.

Una relación que venían investigando hace un tiempo los portales de farándula argentina, ya que Salazar confirmaba un nuevo romance, pero no detalla en el nombre. “De mi vida privada no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar”, comentó en más de una oportunidad.

Aunque las pistas se fueron dando solas, ya que se le vio en el estadio de River Plate, además que en algunos de los regalos que mostraba la modelo en redes sociales se veía que en la tarjeta venía firmada una araña, como apodan al jugador.