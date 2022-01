PSG anunció los cuatro positivos de Covid-19 previo a reincorporarse tras las vacaciones navideñas y uno de ellos es Lionel Messi, quien se encuentra en aislamiento. No podrá participar ante el modesto Vannes por la Copa de Francia.

El año comienza con malas noticias para el PSG que pierde a cuatro jugadores a causa del Covid-19 y uno de ellos es Lionel Messi, quien no podrá disputar el primer compromiso del año de su equipo que este lunes deberá visitar al modesto Vannes por los dieceseisavos de final de la Copa de Francia.

"Las pruebas realizadas durante las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron cuatro casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y un caso positivo entre el staff. Las personas afectadas están bajo los protocolos de Covid vigentes", había anunciado el club.

Uno de los contagios es el futbolista argentino, quien viajó a su país por vacaciones, mientras que en la lista también se encuentran los españoles Juan Bernat y Sergio Rico, además del francés Nathan Bitumazala.

Según explicó el entrenador de los parisinos, Mauricio Pochettino, la fecha de regreso del ex de Barcelona es incierta porque aún se encuentra en Argentina. "Messi está en contacto constante con nuestros servicios médicos y cuando de negativo viajará a Francia. No sabemos más que eso ahora mismo. No sé si jugará ante el Lyon", resaltó.

Para Messi se trata de una nueva complicación con la camiseta del PSG, especialmente en la Ligue 1, donde aún no termina de arrancar al tener apenas un gol en 11 compromisos disputados en la competición local aunque ha sabido aportar con cuatro asistencias en esta campaña.