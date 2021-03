Inter de Milán vs Bologna | Fecha, hora y canal para ver el choque de chilenos por la fecha 29 de la Serie A

Tras una pausa por el fútbol internacional, vuelven las mejores ligas del mundo y con gran presencia chilena. Este fin de semana tendremos a tres piezas claves de la generación dorada verse las caras en nuevo duelo de la Serie A.

Inter debe volver a su carrera por el scudetto, y a falta de 11 jornadas son los favoritos a quedarse con el título a fin de temporada. Los Lombardos llevan ocho victorias consecutivas, algo que los tiene en el primer lugar, y con ventaja. Con un partido menos que el AC Milan, el Inter lleva 65 unidades, seis más que sus rivales de ciudad.

Respecto a este duelo de chilenos, Arturo Vidal está en duda. El 12 de marzo tuvo que operarse en la rodilla, pero la recuperación va mejor de lo pronosticada. Algunos medios en Italia señalan que podría volver este fin de semana.

Alexis Sánchez sigue sumando asistencias y goles, algo que presiona a Antonio Conte para que lo incluya en las alineaciones. El tocopillano lleva 10 choque haciendo apariciones, pero la mayoría desde el banco.

El tercer chileno involucrado en esta jornada es Gary Medel. El Pitbull está de vuelta con la selección y con el Bologna. Gary estuvo entre los reservas en los dos últimos partidos de su equipo, pero no ingresó. Tras sumar minutos con Chile frente a Bolivia, podría estar en contención por un lugar en el Bologna que está en el decimosegundo lugar de la tabla.

Día y hora: ¿cuándo juegan Inter de Milán y Bologna por la Serie A?

Inter de Milán y Bologna jugarán el día sábado 3 de abril a las 15:45 horas de Chile.

A falta de 11 jornadas, el Inter de los chilenos sigue a paso firme hacia el scudetto. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver el partido en vivo por TV?

El duelo será transmitido por ESPN y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en ESPN Play, Zapping y Fanatiz.