AC Milan vs Roma | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo al Rossonero contra la Loba por la fecha 24 de Serie A

El AC Milan cedió la punta. Su máximo rival, el Inter, es el principal candidato a quedarse con la Serie A. Con dos derrotas consecutivas el Rossonero necesita volver a los triunfos en un complicado viaje a la capital de Italia.

Los milaneses cayeron contra el humilde Spezia por la Serie A. Una semana después se enfrentaron al Inter en el derbi de la ciudad, momento perfecto para retomar la punta, pero cayeron 3-0 y quedaron a cuatro unidades del puntero.

Si el Milan pretende seguir en carrera por el scudetto, este es un partido que deben ganar. Solo superan por cuatro unidades a la Juventus, por lo que una derrota en el Estadio Olímpico haría que la Juve se meta como candidato.

La Roma también se juega mucho en este choque. Con 44 unidades, la Loba marcha en el cuarto puesto de la tabla. A pesar de estar en zona de Champions League, tanto Atalanta como Lazio solo tienen un punto menos, por lo que podrían perder el lugar en caso de ceder triunfos.

Liderados por Zlatan Ibrahimović, el Milan viene bien moralmente después de cerrar su clasificación a los octavos de final de la Europa League. Algo que también logró la Roma al eliminar al Braga. Los capitalinos enfrentarán al Shakhtar Donetsk en la próxima fase.



Día y hora: ¿cuándo juegan AC Milan y Roma por Serie A?

AC Milan y Roma jugarán el día domingo 28 de febrero a las 16:45 horas de Chile.

En el choque entre ambos equipos por la primera rueda, Zlatan Marcó dos tantos en el empate 3-3. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Roma?

El partido será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible para este choque en ESPN Play.