Minuto a minuto Derby della Madonina: ¡Se juega el 2° tiempo! Inter vence momentáneamente al AC Milan por la Serie A

Inter de Milán vence al AC Milan por 2-0 con un doblete de Lautaro Martínez a los 5' y 58' minutos de juego.

La Previa

Este domingo se juega un partidazo por la Serie A italiana entre el Inter de Milán, actual líder del torneo frente a su escolta, AC Milan que tiene una unidad menos que los nerazzurros.

Esta nueva versión del Derby della Madonnina se jugará en el San Siro y será válido por la 23° fecha del Calcio italiano, este encuentro podría considerarse como una final adelantada por el Scudetto, ambos elencos han ido protagonizando un gran torneo peleando la punta fecha tras fecha.

Los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal son suplentes en el duelo frente a los rossoneros, sin embargo, se espera que al menos uno de los jugadores nacionales pueda ver acción durante los 90' minutos de partido.

El Inter llega a este encuentro como líder del torneo italiano con 50 puntos en 22 partidos jugados, los dirigidos por Antonio Conte han cosechado quince triunfos, cinco empates y dos derrotas cumpliendo una gran campaña, al menos en lo que respecta a la liga. Los hombres de Zlatan y compañía por su parte en los 22 encuentros acumulan 49 unidades, con un registro de quince victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Partidazo en Milán que podría comenzar a definir al próximo campeón del Calcio, ya que si el Inter gana sacará una mayor ventaja frente los rossoneros en la tabla de posiciones, no obstante, de ganar el AC Milan, el equipo de Stefano Pioli avanzaría nuevamente al liderato.

Minuto a minuto del Derby della Madonina: AC Milan vs Inter de Milán por la 23° fecha de la Serie A:



Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Inter de Milán?



El partido entre AC Milan e Inter de Milán se jugará el día domingo 21 de febrero a las 11:00 AM horas de Chile.

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Inter de Milán?



El encuentro será transmitido por ESPN y Rai Italia, en las siguientes señales según lo programado por el cableoperador:

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión del Derby della Madonnina será transmitido online y por streaming en ESPN Play.