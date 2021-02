AC Milan vs Inter de Milán | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Derby por la Serie A de Italia

Una final adelantada será lo que se viva este domingo en el Estadio San Siro de Milán para recibir el Derby della Madonnina. Y es que hace años que los cuadros más importante de la ciudad no animaban la Serie A de Italia y hoy son los principales aspirantes al título.

Inter de Milán visitará al AC Milan por la fecha 23 del Calcio. Y si bien faltan 14 jornadas más de futbol italiano, lo de este fin de semana podría marcar un importante precedente en la lucha por el Scudetto.

Hoy los nerazzurros son punteros por solo una unidad de diferencia, por lo que la victoria de los hombres de Antonio Conte los podría dejar a cuatro de los rossoneros. Claro que el elenco de Zlatan Ibrahimovic no se rinde tan fácil y buscará ganar, al igual que en el clásico de la primera rueda, y seguir añadiendole tensión y emociones a la pelea por la copa.

Partidazo que tendrá al menos citados a Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Si bien el Maravilla tiene un papel secundario tras Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, el delantero chileno tiene la ilusión de ver minutos para descolocar al rival como nos tiene acostumbrados.

El caso del King es distinto, ya que de a poco se a puesto a punto tras pederse el choque con Lazio por molestias físicas, y por ahora su titularidad es una incógnita. Conte deberá analizar si Arturo está al 100% para jugar desde el primer minuto o bien entrar en la segunda parte.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Inter de Milán?



El partido entre AC Milan e Inter de Milán se jugará el día domingo 21 de febrero a las 11:00 horas, hora chilena.

Alexsi Sánchez se prepara para un nuevo Derby della Madonnina, el que puede ser vital para el Inter. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Inter de Milán?



El encuentro será transmitido por ESPN y Rai Italia, en las siguientes señales según lo programado por el cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión del Derby della Madonnina será transmitido online y por streaming en ESPN Play.