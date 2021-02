AC Milan vs Inter de Milán | Día, horario, canal y dónde ver en vivo a Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Derby della Madonnina

No podría ser mejor el escenario para el Derby della Madonnina a jugarse en la fecha 23 de la Serie A de Italia. Inter de Milán visitará al AC Milan en el San Siro en un partidazo donde se jugarán el liderato del Calcio.

Mejor oportunidad para pelearse la punta y donde el Inter llega con la ventaja de estar en el 1° lugar recién en la última fecha. La victoria sobre la Lazio y la derrota de los rossoneros con el Spezia, movió todo de manera sopresiva y con el cuadro nerazzurro con la primera opción de continuar en el liderato.

Hoy la diferencia es de solo un punto, por lo que el ganador será el puntero de Italia. Oportunidad única para el equipo de Antonio Conte de agrandar la diferencia y dar un paso importante para ganar el Scudetto.

Partido en el que se espera que exista presencia chilena desde el primer minuto. Arturo Vidal viene de molestias físicas que le impidieron jugar con la Lazio y espera poder entrar en el XI estelar de este domingo.

Por otro lado, Alexis Sánchez fue suplente en el último compromiso, lo que no cambiaría de cara al Derby, repitiendo Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, aunque todo dependerá de Conte.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Inter de Milán?



El partido entre AC Milan e Inter de Milán se jugará el día domingo 21 de febrero a las 11:00 horas, hora chilena.

Un duelo que se ha dado varias veces y se podría repetir este domingo con Alexis Sánchez frente a Zlatan Ibrahimovic. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Inter de Milán?



El encuentro será transmitido por ESPN y Rai Italia, en las siguientes señales según lo programado por el cableoperador:

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión del Derby della Madonnina será transmitido online y por streaming en ESPN Play.