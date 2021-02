Inter vs AC Milan | Ver EN VIVO por TV y ONLINE el Derby della Madonnina con Arturo Vidal y Alexis Sánchez frente a Zlatan Ibrahimovic por Serie A de Italia

Inter de Milán puntero con 50 puntos y AC Milan segundo con 49 unidades. Ese es el escenario del próximo Derby della Madonnina a jugarse en San Siro por la fecha 23 de la Serie A de Italia.

Final adelantada podría decirse entre los dos máximos aspirantes a llevarse el Scudetto de esta temporada, objetivo más que perfecto para los nerazzurros de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Y es que mientras el King es un conocedor de ganar el trofeo del Calcio por su época en Juventus, el Maravilla ha estado alejado de los títulos de ligas desde que partió del Barcelona y esta temporada parece ser la gran oportunidad de los chilenos en ser campeones.

Partidazo en Milán para definir si el Inter podrá sacarle una mayor ventaja a los rossoneros o bien ser sobrepasados en una batalla cuerpo a cuerpo. Antonio Conte deberá definir una alineación que pueda vencer al equipo de Stefano Pioli y además cuajar a los seleccionados de la Roja. Mientras Vidal viene de una lesión y es una incógnita si podrá ser titular, Alexis quedaría fuera para darle espacio una vez más a Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Inter de Milán?



El partido entre AC Milan e Inter de Milán se jugará el día domingo 21 de febrero a las 11:00 horas, hora chilena.

Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic tuvieron un fuerte cruce en el último Derbi por Copa Italia. (Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Inter de Milán?



El encuentro será transmitido por ESPN y Rai Italia, en las siguientes señales según lo programado por el cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión del Derby della Madonnina será transmitido online y por streaming en ESPN Play.