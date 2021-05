Víctor Méndez aplaude la pachorra de Unión Española: "Cada vez nos estamos viendo mejor"

Unión Española consiguió un agónico empate ante Audax Italiano en el estadio Santa Laura, que dejó contento al plantel hispano ya que debieron jugar con un jugador menos durante una hora por expulsión de Federico Platero.

Por lo mismo, el plantel destacó las ganas que tuvieron para sacar un resultado positivo, luego del complicado año que están teniendo debido a que quedaron eliminados tempranamente en Copa Libertadores y ahora marchan en la parte baja de la tabla.

Así lo indicó el volante Víctor Méndez, quien en conversación con TNT Sports comentó que "si bien no estamos pasando por un buen momento, cada vez estamos viéndonos mejor. Quizás no es el fútbol que queremos, pero hay que seguir trabajando para salir de este mal momento".

Agregó que "si bien los resultados no son los que hemos querido, el grupo se ha mantenido optimista y hoy se demostró en la cancha con uno menos. No era el resultado que queríamos, pero me saco el sombrero por mis compañeros. Siempre que uno entra a la cancha quiere ganar".

Unión Española logró un punto ante Audax Italiano que le da respiro al cuerpo técnico de Jorge Pellicer. Foto: Agencia Uno.

Finalmente, se refirió al momento en que se quedaron con un jugador menos por la expulsión del defensor Platero. "El guardalínea dice que le dijo una grosería, pero lo dudo. Conozco a Fede y sé que no es ese tipo de jugador".

Unión Española la próxima fecha deberá enfrentar a O'Higgins, en Rancagua.