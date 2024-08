Toda una polémica ha sido esta última semana el lanzamiento de Concord, el pasado 23 de agosto para PlayStation 5 y Steam.

Y es que el videojuego de Sony y desarrollado por Firewalk Studios tuvo en su inicio un montón de críticas negativas, comentarios que miraban en menos el juego y hasta bastante hate de “especialistas”.

Los que alcanzaron a jugarlo antes de su lanzamiento, a algunos les gustó nada Concord y por lo mismo en el mundo de los fanáticos no había mucho interés en su salida. ¿Será cierto?

Reseña de Concord

Partimos de entrada con que no, Concord no es para nada terrible ni un mal videojuego. Tiene características bastante llamativas para ser un shooter de los clásicos y que solo se disfruta de manera online.

Del género de aliens y personajes de otra galaxia, Concord se va a lo simple en cuanto a que es un shooter con tres modalidades para jugar contra otros rivales.

La primera es Pelea, etapa en la que tienes que hacer un grupo de 5 contra 5 y quien llegue a 30 muertes primero, gana. Bastante simple como te contamos, y donde en cada muerte tienes la opción de ir cambiando o no tu “freegunner”.

La segunda es Infestación, donde además de matar a tus rivales en un 5 vs 5, tienes que colonizar sectores del mapa de Concord en un periodo de tiempo.

Por último, tienes Rivalidad. Etapa más extrema que las otras en que debes jugar varios rounds de 5 vs 5, pero si mueres en el round, no puedes reaparecer y gana quien quede vivo, además de colonizar un sector en un tiempo determinado.

Lo interesante de Concord es que, a diferencia de otros shooter o lanzamientos de este año, es un juego bastante ágil y donde puedes pasar horas jugando sin notarlo.

El videojuego es todo un vicio gracias justamente a la rapidez de las etapas. No hay muchas pausas entre partidas y eso hace incentivar que sigas jugando sin parar.

Característica que se agradece para quienes quieren jugar un shooter sin tanta historia, algo que ya se ha convertido moda en los últimos lanzamientos imitando un poco a The Last of Us. Esa mezcla de juegos de aventura con Shooters poco se sale del molde y es otra de las gracias de Concord.

Para nada tiene una mala gráfica ni malos movimientos, además de que la jugabilidad la hace muy sencilla. No es necesario que veas habilidades de tu personaje o vayas cambiando armas; aquí eliges un personaje que tiene un arma, una velocidad y resistencia, y listo.

Por ahí pueden venir las críticas de algunos de no poder hacer mucho con Concord y lo simple. Ahora, ¿es tan malo que sea simple? Para nada, pero está bien que muchos jugadores estén esperando algo más elaborado. Para eso es justamente la variedad de opciones tanto en Steam como PlayStation.

Me parece que Concord es más algo para jugadores no tan habituales ni expertos, aunque claro saldrán beneficiados los más experimentados con este tipo de juegos.

Fortnite es una experiencia bastante comparable, pero Concord lo que hace es darle más dinamismo y velocidad. Como comenté más arriba, las pausas no son muchas y tampoco los mapas dan para estar kilómetros caminando sin que te aparezca un rival.

Lo que enseña Concord, con todo este hate que salió y el poco interés que provocó, es que hay videojuegos para todos los gustos.

Concord para nada la va a romper ni será el gran lanzamiento del año. Tampoco creo que pretenda serlo, sino que es un shooter bastante colorido, con dinamismo y simpleza que puede hacer que muchos jugadores inicien en el mundo de los disparos y estrategia.

Si buscas algo elaborado, con muchos mapas, armas, movimientos o misiones; no, Concord no es para ti. Pero si buscas un rato para pasarlo bien, de todas maneras que puedes conseguirlo aquí y jugar un par de partidas, o un par de horas, y ganar cuantas partidas puedas sin que te maten demasiado.

¿Por qué ha recibido tanto hate? Vaya a saber uno, quizás simplemente no llamó la atención de la gente. Porque ojo, la mayoría de los que le han lanzado hate al juego es por sus números y no porque lo hayan probado.

Ahora, en algunos sitios se mostró que Concord tendría “temáticas” LGTBIQ+. Por ahí se criticó que los personajes eran de ese tipo. Imagínense que algunos lo criticaron por ser “woke” al impulsar algún tipo de orientación de ese tipo cuando lo único que hace Concord es tener personajes diversos. Anda a explicarle a estos haters que un alien o robot no tiene género y se vuelven locos, pero bueno. O que hay muchos personajes mujeres, pero bueno…

Esperando que esos no sean los únicos motivos del hate de Concord, lo cierto es que tiene algunos puntos que en la jugabilidad no me gustaron. Como el movimiento de algunos personajes o la modalidad de “saltar/volar” que no aporta mucho y sí me incomodó.

Sí, también puedo adelantar que tras mucho jugar, Concord puede terminar siendo repetitivo, aunque se ha dicho que esto irá por temporadas y bien podría tener actualizaciones como el mismo Fortnite. ¿Llegará a eso? Difícil saberlo.

Si usted tiene ganas de pasarlo bien, Concord es bastante entretenido y le entrega variedad a los shooter multijugador. En RedGame le ponemos un 7 de 10 y aunque no opinamos que sea el gran juego del año, sí supera en entretención a algunos que hemos probado y no es para nada lo que muchos cuentan. No le hagan caso a los haters y si tienen la oportunidad de probarlo, la última palabra la tienen ustedes.

Si aún no se convencen, nosotros antes de probarlo vimos a TheGrefg y AuronPlay jugarlo y si ellos se lo pasaron bien, ¿por qué no nosotros?