“No podemos exigirle…” Davoo respalda a Carlos Palacios tras críticas por su partido ante Racing

Los streamer son una parte importante del fútbol moderno. Muchas veces estos creadores de contenidos son los encargados de representar las voces de los hinchas en el medio y uno de los más importantes de la actualidad en Argentina y que ha traspasado las fronteras ha sido Davoo Xeneize, fanático de Boca Jrs y quien le dio un fuerte espaldarazo a Carlos Palacios.

Así es, porque el exjugador de Colo Colo no logró destacar en la derrota del Xeneize ante Racing Club y cayeron las primeras críticas a su juego, sin embargo, el joven bostero paró en seco las malas críticas.

Davoo Xeneize defiende de las críticas a Carlos Palacios

A través de una transmisión subida a su canal de Youtube, @Davoo Xeneize, que cuenta con más de 691 mil suscriptores, el joven argentino señaló que “A diferencia de los últimos partidos que jugó, Carlos Palacios hoy no fue esa figura o el salvador de Boca, pero tampoco podemos exigirle que todos los partidos nos salve”.

El streamer argentino uso como argumento las actuaciones del chileno en sus primeros partidos con Boca, agregando que “ya metió un recontragolazo en el último partido en La Bombonera, en Santa Fe metió un pase increíble a Zenón que lo dejó mano a mano (…), jugó muy bien en el debut en la Liga, el único que jugó bien en ataque en el 0-0 en la primera fecha fue él”.

Finalmente, el joven de 22 años cerró su análisis sobre el nacional añadiendo que “Palacios venía de una buena serie de partidos y hoy no voy a decir que jugó horrible o pésimo, sí voy a decir que no marcó la diferencia que marcó en los últimos partidos, pero tampoco tenemos que caerle a él, al menos en eso puntual, porque es verdad que Boca no ha conectado tres pases consecutivos.

