Matías Fracchia, representante de O’Higgins, sueña con llegar a la final del Torneo Entel eSports

El representante de O’Higgins en el Torneo Entel eSports, Matías Fracchia, ya está palpitando el duelo de semifinal ante Curicó Unido, elenco comandado por Gonzalo Mall.

En ese sentido, está muy ilusionado con poder sacar un buen resultado y mencionó que “por ahora estoy soñando con llegar a la final y después vamos a soñar en salir campeón”.

En la misma línea, complementó que “el nivel del campeonato está parejo (...) me entretiene y también me lo tomo con mucha seriedad, porque la verdad no me gusta perder, no importa que sea Play o lo que sea”.

Además, contó algunos detalles de su experiencia con los videojuegos y del entrenamiento que está realizando para poder coronarse campeón de este certamen virtual con la camiseta del Capo de Provincia.

“Había jugado PES antes, pero hace rato que ya jugaba. Ahora estoy entrenando bastante, unas tres o cuatro horas al día para el torneo (…) Representar a O'Higgins es un honor, no importa que sea un torneo de Play. Llevo poco tiempo acá, pero le tengo mucho cariño al equipo”, expresó.

Cabe mencionar que la ronda de los cuatros mejores comenzará a disputarse este viernes 1 de mayo desde las 20:15 horas, pues Cobresal y Coquimbo Unido definirán al primer finalista, mientras que el sábado, en el mismo horario, jugarán O’Higgins ante Curicó Unido.

Recordemos que puedes seguir todos los detalles de este torneo virtual junto a RedGol, además de ver los encuentros a través de CDF o en todas sus plataformas digitales.