¿Cuándo y a qué hora es The Game Awards 2022? Revisa la fecha del evento gamer

Queda poco para que se realice la ceremonia de The Game Awards 2022, evento el cual premiará a los mejores juegos de este año. Algunos de los títulos que podrían llevarse premios son God of War: Ragnarok y Elden Ring. ¿Cuándo es The Game Awards 2022?

¿Cuándo y a qué hora es The Game Awards 2022?

La ceremonia de The Game Awards 2022 se realizará el jueves 8 de diciembre de 2022 a las 23:00 horas de Chile en el Microsoft Theater, recinto ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿Dónde se puede ver The Game Awards 2022?

El evento será transmitido a través de las plataformas de Twitch, Youtube, Twitter e Instagram del evento.

Este evento contará con 31 categorías para premiar, entre las que destaca la de Juego del Año, galardón que se pelearán juegos como God of War: Ragnarok, título que más nominaciones tiene este año (10) y Elden Ring.

Otros juegos que están nominados en este evento son Stray, Horizon Forbidden West y Xenoblade Chronicles 3.

Pero no solo se esperan entregas de premios porque también se esperan anuncios sobre nuevos videojuegos, tal es el caso de la empresa Capcom, quien podría entregar nuevos detalles sobre el remake de Resident Evil 4 que se estrenará en 2023. También podría revelarse información respecto a Street Fighter 6, el nuevo juego de peleas de la legendaria franquicia.

Electronic Arts no se quedaría atrás debido a que también podría revelar más detalles de Star Wars Jedi: Survivor, secuela de la Star Wars Jedi: Fallen Orden. Cabe destacar que Steam pudo haber revelado su fecha de lanzamiento.

Durante los últimos días se han revelado diversas filtraciones que indican que en The Game Awards 2022 también veremos anuncios sobre Tekken 8, Final Fantasy XVI y el lanzamiento de Diablo IV.