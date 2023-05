Gonzalo Castro, aka Nexus, fue la gran sorpresa de la Regional Norte de Red Bull Batalla que se realizó en el Coliseo Municipal de La Serena. El MC dejó en el camino a Rufián, Turrón y Joqerr para asegurar su cupo a la Final Nacional de octubre y dejó en claro que ser local lo ayudó para llegar con la moral alta a su primera clasificatoria de la madre de todas las batallas.

“Me sentí bien, hermano. Me sentí seguro. El tema de estar en tu ciudad te ayuda caleta en la confianza, pero eso me sentí muy seguro hoy día. Creo que me gusta más llegar así, porque ahora tengo la oportunidad de dar un paso más en lo que venía haciendo, así que bacán llegar como sorpresa”, explicó luego del torneo.

Nexus cayó en la semifinal contra Pepe Grillo, luego de un gran enfrentamiento. Pero su consagración vino en la lucha por el tercer puesto, donde venció a Joqerr, en una de las mayores sorpresas de la jornada. Cabe recordar que Joqerr fue campeón de la Zona Norte en la temporada 2022.

El entrenamiento

El MC la tiene clara para llegar de la mejor forma a la Nacional de octubre y reveló su entrenamiento: “siempre freestyle, no hay preparación más que rapear dónde sea, haciendo lo que sea y ese va a ser mi entrenamiento, para la Red Bull. Hacer freestyle 24/7”.

Los clasificados son Jokker (campeón chileno 2022), Teorema (segundo puesto 2022), Deafc (tercer puesto 2022), El Menor, Pepe Grillo y Nexus. La siguiente regional en celebrarse es la de la zona centro el próximo 10 de junio en Santiago.