Inscripciones abiertas para Red Bull Batalla 2026/2027

El freestyle hispanohablante se prepara para retornar a la competencia de Red Bull Batalla. La temporada 2026/27 ya está acá y los MCs pueden empezar a inscribirse para ser uno de los que disputará sus respectivas finales regionales y que podrían clasificarse a la Final Nacional de Red Bull Batalla Chile 2026. La inscripción estará disponible hasta el 2 de junio, a través de la app oficial de Red Bull Batalla disponible en iOS y Android.

Realizar la inscripción con éxito es sencillo. Debes descargar la aplicación, iniciar sesión o registrarte si no lo has hecho. Practicar y grabar tu mejor improvisación para clasificar al selecto grupo de freestylers del país. Recuerda que solo tienes 1 oportunidad para grabar el video. Toda la información la puedes encontrar en la app.

Tras el cierre de postulaciones, se inicia la evaluación de cada uno y se elegirán a los seleccionados que disputarán sus Regionales, y posteriormente, la Final Nacional.

CHILE CON REGIONALES

Las Regionales serán 3, distribuidas por zona geográfica del país: Centro (10 de octubre de 2026), Sur (23 de octubre de 2026) y Norte (7 de noviembre de 2026). La fecha de la Final Nacional de Red Bull Batalla Chile 2026 se conocerá próximamente.

El fin de esta temporada que recién comienza será en la Final Internacional que se celebrará en Perú. Después de una ausencia de más de 11 años, en 2027, el país volverá a recibir a los mayores exponentes del freestyle mundial.