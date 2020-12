FMS México 2020, jornada 5: Ver EN VIVO, ONLINE y por STREAMING la quinta jornada de la Freestyle Master Series de México

El circuito no para y ahora es Freestyle Master Series en México, la que tendrá su quinta jornada del certamen, luego de una cuarta fecha llena de grandes batallas un nuevo líder. El evento seguirá siendo con público controlado, tónica que se repite desde el tercer día de competencia.

Lobo Estepario se erige como único líder con 12 puntos. Puntaje perfecto para el freestyler que ya pasó el primer corte internacional de la cuarta jornada, situación que se repetirá ahora, considerando a los demás puntuados. Le siguen en la tabla Rapder y Skiper con 10 y ocho puntos, respectivamente.

El Auditorio BB en la Ciudad de México vuelve a abrir sus puertas para el freestyle de máyor nivel en el país azteca. Con todas las medidas sanitarias, se mantendrá un aforo del 20% de la capacidad total del edificio.

También están confirmadas las batallas que disfrutarán los asistentes y todos los espectadores a través de las transmisiones oficiales: Potencia vs Rapder, Garza vs Yoiker, B.One vs Skiper, Zticma vs Lobo Estepario y Jony Beltrán vs RC.





Día y horario: ¿Cuándo será la jornada 5 de la Freestyle Master Series en México?





La quinta jornada de FMS México 2020 será este sábado 19 de diciembre a las 17:30 horas de Chile. Puedes revisar los demás horarios acá:



México: 14:30 horas.

España: 21:30 horas.

Argentina: 17:30 horas.

Uruguay: 17:30 horas.

Perú: 15:30 horas.







Transmisión: ¿Cómo y dónde ver en vivo y en streaming la quinta jornada de la FMS México 2020?



La jornada se podrá ver de manera íntegra a través del canal de Youtube de Urban Roosters.