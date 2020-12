FMS España 2020, jornada 6: Ver EN VIVO, ONLINE y por STREAMING la sexta jornada de la Freestyle Master Series España 2020

España es un país que ha dado mucho al freestyle, y ahora, su competencia nacional de la Freestyle Master Series, tiene batallones que ofrecer durante su sexta jornada. Aún así, para mala suerte de los espectadores, Bnet no podrá decir presente en la cita.

La tabla de posiciones está apretada en los primeros lugares, con Bnet como puntero con 14 puntos. Le siguen Gazir y Mnak con 11 y 10 unidades, respectivamente. Lamentablemente, eso sí, el líder de la competición no estará presente en la próxima jornada.

Bnet tenía pactada una batalla contra SweetPain, pero debido al rebrote tan agresivo en Europa, la sexta fecha de la FMS España está grabada con anterioridad. Específicamente, días después de la quinta. En ese entonces, SweetPain se encontraba en aislamiento debido a un positivo de Covid-19.

Por lo tanto, Bnet no se hizo partícipe de las grabaciones y ahora se notará en la transmisión. Sin embargo, hay más batallas atractivas por parte de la organización: Zasko vs Mnak, Gazir vs Errecé, Tirpa vs Khan, Mr. Ego vs Blon y Hander vs Elekipo cierran la jornada con una batalla de exhibición.



Día y hora: ¿Cuándo será la sexta jornada de la Freestyle Master Series España 2020?



La competencia se realizará el día domingo 20 de diciembre a las 12:00 de la tarde, hora chilena y 16:00 horas, hora española.





Transmisión: ¿Dónde ver en vivo y por streaming la FMS Perú?



La transmisión vía online estará disponible en el canal de Urban Roosters y de Playz.