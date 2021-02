FMS México, jornada 7 | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo la séptima fecha de la FMS México

Con la fecha ya confirmada, se viene toda la acción de la FMS México. Este viernes se batallará en una nueva jornada donde ya se comienza a definir el título.

Tras la sexta fecha, hubo cambios en la tabla de posiciones. La gran novedad es que Rapder perdió la punta y bajó al tercer puesto, ya que RC subió al primer lugar. Otro que escaló fue fue Skiper, que venció a RC en la batalla, pero este último logró el MVP. Rapder y Lobo Estepario bajaron al tercer y cuarto lugar respectivamente, pero tiene una batalla pendiente entre ambos.

Otros cambios que hubo tras la fecha seis fue que Zticma ascendió al octavo lugar a costa de Potencia, que bajó al noveno. Zticma se ilusiona con mantener la categoría y está a solo una unidad de Jony Beltran.

Para la séptima fecha hay cinco batallones confirmados, revisa aquí cuales:

Rapder vs RC

Jony Beltran vs Lobo Estepario

Yoiker vs B.One

Potencia vs Skiper

Zticma vs Garza



Tanto Rapder como Lobo Estepario tienen la presión de ganar sus batallas, ya que deben un duelo entre ambos. En caso de ganar frente a RC Y Jony Beltran, ambos escalarán en la tabla en la tabla de posiciones y podrían quedar primero y segundo respectivamente.

La parte alte de la tabla se peleará hasta la úlitma fecha. Rapder y Lobo Estepario cuentan con una batalla pendiente entre ambos. (Foto: Instagram FMS México)

Todas las batallas podrás seguirlas de manera gratuita en el canal de Youtube de Urban Roosters este viernes 26 de febrero a partir de las 16:30.