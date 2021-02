FMS México, jornada 7 | Ver EN VIVO la séptima fecha de la FMS México

Con cinco batallones confirmados y programados, vuelve la FMS México con todo su freestyle. Ya quedan pocas fechas de la liga, por lo que fecha a fecha se lucha por el primer puesto y en la zona de descenso.

La fecha seis dejó varias novedades, especialmente en la tabla de posiciones. En este momento hay un nuevo líder, ya que RC se hizo con ese lugar. Pero no por mucho, ya que Lobo Estepario y Rapder tienen una batalla pendiente entre ambos, por lo que uno podría quedar como el número uno cuando cumplan con la jornada que deben.

La parte baja de la tabla tabla está incluso más peleada que la carrera por el título, y Zticma comienza a ver algo de esperanza. Esto por que superó a Potencia y escaló al octavo lugar de la tabla, quedando en zona de repechaje contra algún freestyler de la segunda división. Potencia y B.One tienen mucha presión, ya que en este momento están descendiendo de manera directa.

Los cinco batallones confirmados son los siguientes:

Rapder vs RC

Jony Beltran vs Lobo Estepario

Yoiker vs B.One

Potencia vs Skiper

Zticma vs Garza

La séptima jornada de la FMS México será este viernes 26 de febrero, a partir de las 16:30 en Chile comenzará la transmisión en vivo de las batallas. Para no perderte nada de la acción, podrás ver la FMS de manera gratuita en Urban Roosters.