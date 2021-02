FMS México 2020, Jornada 6 | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo la sexta jornada de la FMS México

Se comienza a definir la FMS México, y tanto la lucha por el título como por mantener la categoría se extiende hasta la última fecha.

En este momento Rapder es quien lidera la tabla con 13 unidades, pero es seguido muy de cerca. Lobo Estepario cuenta con 12 puntos y Skiper les pisa los talones con 11. Los tres freestylers se ilusionan con el título, pero la carrera por definir al mejor tendrá que esperar. Se suponía que Rapder y Lobo Estepario se enfrentarían en esta jornada, pero esto tendrá que esperar ya que no está en los duelos confirmados.

A pesar de eso, la jornada 6 estará llena de freestyle y rimas, estos son los enfrentamientos que están confirmados:



Jony Beltrán vs Garza.

Skiper vs RC.

Potencia vs Yoiker.

Zticma vs B.one.

Además, hay un duelo exhibición confirmado entre Red One y Lancer Lirical

El fondo de la tabla está igual de reñida que la parta alta. B.one. está en el último puesto con un punto, mientras que Zticma se estanca en la penúltima posición. Estos dos freestylers se enfrentan en la fecha 6, por lo que tienen mucho por que batallar.

Recordemos que los últimos dos de la tabla descienden de manera directa, mientras que el octavo deberá jugar sus últimas cartas en un repechaje. En este momento, Potencia es el Mc’s que está en este lugar.

Todas las batallas podrás seguirlas de manera gratuita en el canal de Youtube de Urban Roosters. La previa comienza el viernes 12 de feberero a las 12:45, mientras que las batallas se darán inicio a las 14:00, hora chilena.