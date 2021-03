FMS Chile | Fecha, hora y canal para ver la última jornada de la FMS Chile con un final de infarto

Hasta que llegó a la última instancia. A falta de una jornada, todavía tenemos a tres freestylers con posibilidades de lograr el título. Nitro se enfrenta a Acertijo en lo que es una final, mientras que Pepe Grillo no quiere perder la esperanza.

Tanto Acertijo como Nitro llegan a esta final con 16 unidades, por lo que el que gane directamente tendrá la copa de la FMS Chile edición 2020-2021 en sus manos.

Uno que mira de cerca es Pepe Grillo. En el tercer lugar y solo con un punto menos, todavía tiene opciones de ganar. Para esto debe sumar de a tres frente a su amigo Joqerr y que entre Nitro y Acertijo exista réplica.

La lucha no solo está en lo alto de la tabla, ya que también se debe definir a quien clasifica al repechaje. Esezeta que está descendido batalla con Tom Crowley, que está en zona de repechaje, se enfrentan en un choque con mucho por jugarse.

Joqerr se encuentra en el séptimo lugar, con 11 unidades, solo supera el repechaje por un punto y batalla contra Pepe Grillo. El Menor es el colista y ya está descendido. Se mide con Teorema, el ex campeón no ha zafado todavía, ya que también cuenta con 11 unidades. Mismo puntaje que tiene Ricto quien tendrá que sumar frente a Jokker para asegurar la permanencia.

Los batallones confirmados para la última jornada son los siguientes:

Esezeta vs Tom Corwley

Joqer vs Pepe Grillo

Acertijo vs Nitro

El Menor vs Teorema

Jokker vs Ricto

Día y hora: ¿cuándo es la úlitma jornada de la FMS Chile?

La jornada final será el día sábado 3 de abril a las 16:00 horas de Chile.

Televisión: ¿dónde ver el partido en vivo por TV?

El final de la FMS Chile no será transmitido por TV.

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible de manera gratuita en el cana de YouTube de Urban Roosters.