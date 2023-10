Rebeca Fernández le dio la clasificación a Universidad de Chile, de manera agónica, a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2023. Las Leonas perdían por 1-0 ante Independiente Santa Fe por autogol de Fernanda Pinilla, a unos tempraneros 35 minutos.

Sin embargo, a los 89 minutos Rebecrack se descolgó, recibió un pase de Daniela Zamora y remató a portería, superó a Yessica Velásquez y convirtió el 1-1 definitivo. Así aseguró la cosecha de puntos necesaria para clasificar a la U a la fase final del torneo internacional.

En zona mixta, la paraguaya reconoció que no estaba en un buen momento futbolístico antes del encuentro ante Santa Fe. “Venía en sequía un poquito. Aparte de confianza, porque como toda delantera para nosotras es importantísimo estar marcando y no se me venía dando”, explicó.

Sin embargo, marcarle a las colombianas y darle la clasificación a Universidad de Chile fue un golpe anímico. “Hoy dejo todo eso atrás, el gol es muy importante, nos da la clasificación a la siguiente fase, así que muy contenta por eso”, agregó Fernández.

Respecto a su anotación, Rebeca confesó que “fue una sensación realmente única. Venía arrastrando tantas cosas, que no se me daba, entonces por fin se me abrió el arco y vi lentamente como iba entrando esa pelota. Estoy muy contenta y vamos a seguir trabajando para lo que se viene”.

La paraguaya no cabía en sí de la felicidad. “El equipo nunca dejó de creer. Nos pasó esto mismo cuando nos jugamos el pase de clasificación a la Copa, entonces ya veníamos preparadas. Esto es de todo el equipo, nunca dejamos de creer, todas siguieron empujando. En algún momento vi a Carla cerca mío, de verdad que fue una sensación única y esto es del equipo”, destacó.

En Universidad de chile ya piensan en los cuartos de final. “Cada partido es una final y nos vamos a jugar de nuevo una final contra un equipo colombiano, que están en su casa. Pero creo que la U también tiene lo suyo. Hoy vamos a disfrutar del triunfo y ya mañana a pensar en Atlético Nacional”, sentenció Fernández.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile en la Libertadores Femenina?

Los primeros partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2023 se jugarán el sábado 14 de octubre. Allí se enfrentarán 1A vs 2B y 1B vs 2A. En consecuencia, ese día se enfrentarán Universidad de Chile (1B) y Atlético Nacional (2A) en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, horario por confirmar.

¿Cómo le ha ido a U de Chile en la Libertadores Femenina 2023?

Las Leonas terminaron la fase regular de la Libertadores Femenina 2023 con dos victorias y un empate. Derrotaron a Universitario de Perú por 1-0 (59′ María Martínez Vecca), a Olimpia por 2-1 (19′ Bárbara Sánchez / 59′ Franchesca Caniguán) y empataron 1-1 contra Independiente Santa Fe (89′ Rebeca Fernández). Sumaron 7 puntos y terminaron primeras de grupo.

