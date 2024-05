"Me mintieron todo el tiempo": la pena de Jullien Ramírez previo a su viaje a Chile

Desde que se dio a conocer su vínculo con nuestro país, Jullien Ramírez ha soñado con este momento. La futbolista chilena-canadiense decidió hacer las maletas y dejar su vida en el exterior para vivir en esta parte del mundo, aunque las cosas no han resultado como esperaba.

Tiempo atrás la delantera confirmó que buscaba casa por estas tierras para quedarse por algún tiempo. Sin embargo, a días de su viaje sufrió un inesperado problema, la que la tiene buscando una solución de manera desesperada.

Y es que a través de sus redes sociales la futbolista reveló que fue estafada a nada de subirse al avión. La situación la tiene afectada y sin un lugar donde alojarse, por lo que pidió ayuda.

Jullien Ramírez acusa estafa a días de venirse a vivir a Chile

Jullien Ramírez reveló tiempo atrás su deseo de venir a vivir a Chile para reencontrarse con su pasado. Pero lo que debía ser un viaje especial todavía ni comienza y ya tiene enormes problemas, según reveló.

A través de su cuenta de Instagram la futbolista detalló haber sido estafada con el hogar en el que se quedaría durante su estadía en nuestro país. “Llego a Chile en una semana. Confié en alguien por internet que me dijo que podía alquilar su departamento por 2 meses en Las Condes”, dijo para empezar.

Fue tras ello que reveló que la persona que le había asegurado un hogar ahora la dejó sin techo. “Recién me dijeron ayer que ya no es posible… básicamente me mintieron todo este tiempo”.

Es por ello que la delantera pidió ayuda a sus seguidores para encontrar algo lo antes posible y así no frenar su viaje. “Necesito desesperadamente un departamento para 2 meses en Las Condes o sus alrededores. Si conocen a alguien, por favor contáctenme”, cerró.

Cabe recordar que la futbolista ha estado alejada de las canchas debido a una lesión de la cual se sigue recuperando. Tiempo atrás avisó que escuchará ofertas del fútbol chileno, pero por ahora se desconoce si hay negociaciones.

Jullien Ramírez ruega por ayuda a días de subirse al avión rumbo a Chile. La delantera quiere cumplir su sueño de vivir en nuestro país y así reencontrarse con una parte suya que por ahora sólo le han hecho sentir en redes sociales.

¿En qué clubes ha jugado Jullien Ramírez?

Jullien Ramírez ha realizado una carrera destacable como futbolista. Sus inicios fueron en el Calgary de Estados Unidos para luego pasar por el Cougars de Canadá, Borussia Pankow y Viktoria 1889 de Alemania. Hasta el 2023 defendió la camiseta del MFA Zalgiris de Lituania.

