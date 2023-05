Después de dos años vistiendo la camiseta parisina, Kheira Hamraoui se despidió del PSG, pero no lo hizo en buenos términos. “Cierro aquí la página más dolorosa de mi carrera. A pesar de dos años de tormenta infernal en un club que me ha dejado de lado, me ha abandonado y ha hecho todo lo posible para que me vaya, he podido afrontar esta presión en el día a día”, escribió la francesa en su cuenta de Twitter.

¿Qué es lo que pasó con Hamraoui? La mediocampista fue atacada el 4 de noviembre de 2021 cuando volvía de una cena con el equipo. La agresión fue tan grave que la futbolista estuvo fuera de las canchas un tiempo por las heridas que sufrió en ambas piernas. La supuesta autora intelectual del ataque era su excompañera de equipo, Aminata Diallo, quien quedó el libertad, pero bajo control judicial.

Desde ese minuto, compañeras del PSG y de la selección francesa, pidieron que Kheira Hamraoui quedara fuera del equipo. Estuvo dos años sin poder participar en el Paris Saint-Germain, pero finalmente las bleus cedieron y volvió a trabajar con el grupo. En el combinado nacional, afirman que jugadoras como Katoto y Diani estaban en conflicto con ella. De hecho, este año sólo volvió a una convocatoria bajo la tutela de Corinne Diacre, ahora con Hervé Renard volvió a desaparecer y todo indica que no está en los planes del técnico para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La futbolista cerró su carta de despedida diciendo que “quiero agradecer a la gente del club que ha sido amable conmigo durante estos dos años, así como a mis entrenadores que, a pesar de las presiones de dentro y fuera del club, me hicieron jugar. Creo que pude devolverles su confianza y apoyo en la cancha. Todavía hay gente buena en este mundo de brutos”, sentenció.