La única sudamericana con vida en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 todavía sigue en carrera. Colombia avanzó de fase y ya está en los cuartos de final, luego de eliminar a Jamaica con un ajustado 1-0 este martes en Melbourne.

Las cafeteras enfrentaron a unas ultradefensivas Reggae Girlz, que constantemente las presionaron y anularon su juego. El equipo caribeño buscó una genialidad de Khadija Shaw que les permitiera descontar y eliminar a las Superpoderosas, pero las líneas traseras colombianas estaban bien paradas.

El único gol del partido llegó de los pies de Catalina Usme, la máxima goleadora de la selección colombiana. Ana María Guzmán recibió una pelota de Leicy Santos y la cambió de banda; Usme se acomodó y controló el balón y definió para rematar con clase y poner en 51′ el 1-0.

Pese a que Colombia siguió intentando el partido, en general, estuvo muy parejo. Jamaica no cedió más desconcentraciones y fue la única gran chance que tuvieron de mover el marcador. Así, con el uno a cero parcial, sellaron la clasificación a cuartos, donde enfrentarán a Inglaterra.

En la otra llave de octavos de final, Francia goleó con comodidad a Marruecos por 4-0 y avanzó a cuartos, donde se topará con las anfitrionas de Australia. Un doblete de Eugenie Le Sommer, una genialidad de Kenza Dali y un cabezazo perfecto de Kadidiatou Diani sentenciaron la victoria gala.

Las llaves de cuartos de final

España vs Países Bajos – Jueves 10 de agosto, 21:00 horas, Sky Stadium / Wellington

Japón vs Suecia – Viernes 11 de agosto, 3:30 horas, Eden Park / Auckland

Australia vs Francia – Sábado 12 de agosto, 3:00 horas, Suncorp Stadium / Brisbane

Inglaterra vs Colombia – Sábado 12 de agosto, 6:30 horas, Stadium Australia / Sídney