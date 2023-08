Al Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda, la selección de Estados Unidos llegaba como máximo candidato para conseguir un histórico tricampeonato.

Sin embargo, las monarcas en Canadá 2015 y Francia 2019 sufrieron más de la cuenta para pasar la fase de grupos, incluso Portugal las tuvo al borde de la eliminación.

Llegando a octavos de final, se esperaba que Estados Unidos sacara su estirpe como el país más ganador en la historia del Mundial Femenino para seguir avanzando. No sucedió.

USA firma fracaso histórico en Mundial Femenino

En la ciudad australiana de Melbourne, las norteamericanas se enfrentaron a Suecia y no lograron pasar del 0-0, tanto en tiempo regular como en el suplementario.

Llegaron a los penales, donde Estados Unidos falló tres de sus tiros, entre ellos el de Megan Rapinoe, cayendo ante las escandinavas por 5-4, y firmando un fracaso histórico para el fútbol femenino de este país.

En nueve ediciones de la Copa del Mundo, las estadounidenses siempre habían quedado entre las cuatro mejores; ahora, por primera vez en la historia, verán lo que resta del torneo por TV.

Se arman los cuartos de final del Mundial Femenino

En el otro partido de la jornada, Países Bajos venció a Sudáfrica, por 2-0, con goles de Jill Roord (9′) y Lineth Beerensteyn (68′), y en cuartos de final del Mundial Femenino chocará con España.

Por su parte, Suecia será rival de Japón en la próxima ronda; y para la madrugada de este lunes 7 de agosto continuará el certamen con dos partidos:

+ 03.30 AM: Inglaterra vs. Nigeria, en Brisbane

+ 06.30 AM: Australia vs. Dinamarca, en Sidney