Para muchos, Marta es la mejor futbolista de la historia. No por nada la brasileña es apodada A Rainha, tal como Pelé fue apodado O Rei. Seis veces la FIFA la ha galardonado como la mejor del mundo: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018. Y es la futbolista con más goles en mundiales, masculinos o femeninos.

De todas las Copas del Mundo, independiente del género, Marta es la persona que más goles ha convertido, con 17. Supera a Miroslav Klose, que alcanzó a anotar 16, y a Birgit Prinz, que tenía el récord femenino con 14. El Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 fue el último para la Reina.

Brasil sentenció su eliminación de la presente Copa del Mundo Femenina en la fase de grupos; la verdeamarela empató sin goles con Jamaica y fueron precisamente las Reggae Girlz quienes se quedaron con el segundo puesto del grupo G. Y Marta confirmó su retiro de la competición a los 37 años.

“La vida sigue. El fútbol femenino no acaba aquí, no ha terminado y tenemos que entender eso. Marta acaba por aquí, no hay más Mundial para Marta. Estoy agradecida por la oportunidad de tener un Mundial más y muy contenta con lo que viene pasando con el fútbol femenino en el mundo. Yo me voy, pero ellas continúan”, comentó.

Sus compañeras ya habían confesado que el compromiso era convertirse en campeonas del Mundial por Marta, ya que es uno de los pocos títulos que le faltaban; es más, el juramento lo habían hecho inspiradas en la Argentina de Messi, pero no resultó.

Su icónico palmarés con la Selección

Marta fue subcampeona del Mundial Femenino China 2007, en la que también fue su mejor participación, con siete goles. Además, fue dos veces subcampeona olímpica: en Atenas 2004 y Pekín 2008 ganó la medalla de plata con la selección brasileña.

Por otro lado, Marta obtuvo tres Copa América: en 2003, 2010 y 2018. También ganó dos oro en Juegos Panamericanos (2003 y 2007) y también ganó un Balón de Oro (2010). Es la máxima goleadora en la historia de la selección de Brasil, masculina y femenina, con 116 goles.