¿Está Tiane Endler en los premios The Best? Conoce si fue nominada la arquera chilena

Este lunes se celebrará una nueva edición de los premios The Best, ceremonia en la cual se reconoce a los mejores jugadores del mundo en sus respectivos puestos. Una asistente habitual a la ceremonia es Tiane Endler, por lo que acá te contamos si dirá presente en este 2024.

A la hora de hablar de fútbol femenino en Chile, es imposible no mencionar a Endler. La arquera ha realizado una carrera muy exitosa, la cual la tiene desde hace años jugando en la liga francesa. Tras defender a PSG, hoy cuida los tres palos del Olympique de Lyon, club con el que en año 2021 ganó la Champions League Femenina. En el pasado, también ganó la Copa Libertadores con Colo Colo. Logros que toda jugadora sueña.

A lo largo de los años, Tiane ha podido posicionarse como una de las mejores arqueras del mundo, siendo una asistente habitual a los premios The Best. Desde que comenzó la entrega de estos galardones de parte de la FIFA, la chilena siempre ha dicho presente gracias a sus grandes actuaciones en el fútbol europeo, por lo que acá te contamos si estará en esta edición 2024 de la entrega de los diversos reconocimientos.

¿Está Tiane Endler en los premios The Best 2024?

Lamentablemente la chilena no fue nominada esta vez como una de las tres mejores arqueras del año, por lo que no estará presente en la ceremonia a realizarse en Londres, Inglaterra.

¿Por qué no fue nominada Tiane Endler?

Los premios The Best premian a los mejores en sus puestos de la temporada 2023. Endler si bien sostuvo un buen rendimiento a nivel individual, los resultados colectivos no la acompañaron para estar nuevamente en la terna para ser elegida como la mejor arquera del planeta. Con la Selección de Chile no pudo clasificar al Mundial que se realizó en Australia y Nueva Zelanda, por lo que no estar en el evento futbolístico más importante del año le restó puntos. A nivel de clubes, quedó eliminada en cuartos de la Champions Femenina con el Lyon.

¿Cuántas veces ganó el premio Endler?

La ausencia de Tiane Endler en la premiación llamó la atención, ya que la chilena siempre había estado nominada en la categoría de mejor arquera desde que empezó la entrega de los The Best. La chilena fue nominada en 2019, 2020, 2021 y 2022, quedando fuera ahora de la ceremonia que reconoce a las mejores del 2023.

Endler se quedó con el galardón a mejor arquera en 2021, en una temporada brillante que la tuvo siendo campeona de la Champions League Femenina con el Olympique de Lyon. En este 2023, las nominadas fueron Mary Earps (Inglaterra / Manchester United), Catalina Coll (España / FC Barcelona) y Mackenzie Arnold (Australia / West Ham). Las tres arqueras estuvieron en la última Copa del Mundo.