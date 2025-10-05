Es tendencia:
Libertadores Femenina

¿Dónde ver a Colo Colo Fem vs Sao Paulo? Horario para ver a las Albas en la Copa Libertadores

Las Albas derrotaron a Olimpia en la primera fecha y si vencen a Sao Paulo, avanzarán a cuartos de final.

Por César Vásquez

La Copa Libertadores Femenina se juega en Argentina.
Colo Colo tuvo un buen inicio en la Copa Libertadores Femenina 2025, pero deben ratificarlo en su segunda presentación en el torneo, donde enfrentarán a Sao Paulo.

Las Albas debutaron con una victoria ante Olimpia en el Grupo C, pero en este tipo de competiciones no hay mucho tiempo para festejar. En la segunda fecha se medirán ante el Tricolor Paulista, quienes también celebraron en su partido anterior.

¿Dónde ver a Colo Colo Femenino vs Sao Paulo?

El partido de la Copa Libertadores Femenina podrá ser visto de forma exclusiva en el servicio de streaming Pluto TV. Esta plataforma tendrá transmisión gratis del torneo.

¿A qué hora juegan por la Copa Libertadores Femenina?

El duelo de Colo Colo y Sao Paulo será este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Buenos Aires, Argentina.

Podrían clasificar

Colo Colo se impuso por 2-0 en su estreno ante Olimpia de Paraguay, donde Mary Valencia fue la gran figura del encuentro al matricularse con los dos goles. De esta manera, las Albas no pudieron comenzar de mejor manera, ya que tienen la meta de avanzar de ronda.

Con la victoria ante las paraguayas, las dirigidas por Tatiele Silveira quedaron en lo más alto del Grupo C con 3 puntos. Justamente, en ese lugar igualan con Sao Paulo, el rival de la segunda fecha. El Tricolor Paulista derrotó en su estreno a San Lorenzo también por 2-0.

Si Colo Colo derrota a Sao Paulo y San Lorenzo con Olimpia igualan, las Albas sacarán pasajes de forma automática a cuartos de final. En el 2012 ya ganaron esta competición internacional, por lo que siempre está el anhelo de repetir este logro.

