Parece chiste, pero es anécdota. Por segunda vez en el año, Deportes Antofagasta Femenino se llevó todos los focos luego de perder por secretaría el partido contra Coquimbo Unido. ¿La razón? No presentaron ambulancia, en duelo válido por la fecha 6 del Campeonato Femenino 2023.

La primera vez que ocurrió fue en la fecha 2 de la primera rueda y el cuadro Puma presentó un vehículo de emergencia. En español-chileno: una camioneta de bomberos. El árbitro principal autorizó ese vehículo y el Tribunal de Disciplina no los sancionó.

Intentaron hacerlo nuevamente este sábado frente a Coquimbo Unido, pero no pudieron. El furgón que llegó no estaba equipado adecuadamente y Madelaine Rojas, la árbitra principal del partido, decidió suspenderlo. Esto, apelando al artículo 49º del reglamento del torneo femenino.

Además de revisar la camioneta presentada por Antofagasta, la jueza llamó a ANFP para notificar y esperó 15 minutos que llegara una ambulancia real. Una vez que el tiempo caducó, Rojas suspendió el encuentro y todo apunta a que Coquimbo Unido se llevará los tres puntos y el triunfo por tres a cero.

El artículo 49 señala que “si la ambulancia no estuviera presente, el árbitro no podrá dar inicio al partido. Luego de un tiempo máximo de 15 minutos de espera, deberá suspender el encuentro y se tendrá por ganador al Club visitante, por un marcador de 3×0. La ausencia de ambulancia (…) hará presumir la responsabilidad del Club local”.

Pese a que todavía debe fallar el Tribunal de Disciplina, el triunfo por secretaría de Coquimbo Unido las mete de lleno en la pelea por los play-offs del Campeonato Femenino 2023 a falta de una fecha por disputar.

¿Cuántos partidos han sido suspendidos por ambulancia este año?

En Primera División son dos los partidos que se han suspendido por la ausencia de ambulancia: Fernández Vial vs O’Higgins y Deportes Antofagasta vs Coquimbo Unido. Además, el duelo de las Pumas ante Palestino tuvo polémica por la presencia de un vehículo de emergencia diferente.

En el Ascenso Femenino, por otro lado, van cuatro partidos suspendidos por la misma razón: Santiago Wanderers vs Melipilla, Unión La Calera vs San Luis, Barnechea vs Unión Española y Huachipato vs Curicó Unido.