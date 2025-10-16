Colo Colo tendrá que disputar el partido por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina. Claro que para este encuentro, Chilevisión entregó una pésima noticia.

Las Albas hicieron una muy buena campaña en el torneo internacional, pero no pudieron meterse en la definición por el título. Las tricampeonas de Chile quedaron eliminadas ante Deportivo Cali, luego de caer en la definición por lanzamientos penales.

Los hinchas de Colo Colo sufren

Las Albas quieren cerrar su participación en el torneo continental con la frente en alto, para lo cual tendrán el premio de consuelo de disputar la definición por el tercer lugar. En este partido el rival será Ferroviaria de Brasil, duelo que asoma como muy cerrado.

Los hinchas de Colo Colo están expectantes con ver la última actuación de las dirigidas por Tatiele Silveira. Sin embargo, desde Chilevisión informaron que este partido no podrá ser transmitido por televisión abierta debido a un motivo muy específico.

Resulta que el duelo pasó de jugarse a las 16:00 horas, a las 11:00 horas del sábado 18 de octubre. Este nuevo horario, justo calza con la emisión de la franja electoral de Chile, las cuales son transmitidas por los canales de TV abierta. Por esta razón, CHV no podrá dar a las Albas.

“Nuestras disculpas por los inconvenientes asociados a este cambio de horario ajeno a Chilevisión”, indicaron desde la estación televisiva. De esta manera, el partido entre Colo Colo y Ferroviaria no tendrá transmisión den la televisión abierta, aunque igual podrá ser seguido de otras maneras.

Desde CHV detallaron que la transmisión estará disponible a través de Pluto Deportes- Mi CHV Y Chilevisión.cl, por lo cual los hinchas de Colo Colo de todas maneras podrán apoyar a las Albas en el objetivo de cerrar esta bonita campaña con la medalla de bronce.