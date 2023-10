La Roja Femenina de Luis Mena está a punto de hacer su debut en el torneo de fútbol femenino de Santiago 2023. Será este domingo contra Paraguay, y la misión del equipo nacional es obtener su primera medalla en unos Juegos Panamericanos. Christiane Endler encabezará a la Selección Chilena.

La capitana habló este viernes y confesó sentirse “feliz por estar de vuelta con el equipo. Siempre es un orgullo y un placer estar presente en la selección, y más si es preparando un torneo tan importante. Contenta de haberme sumado a las que estaban acá, ya con ganas de que empiece”, señaló.

Esta es la segunda concentración de Tiane con La Roja Femenina de Luis Mena y la portera explicó que se ha sentido “bien, estamos asimilando la idea de juego de él. Siento que es muy simple y sabe explicar bien lo que quiere y espera del equipo”.

“Nos estamos enfocando, como tenemos muy pocos días, en preparar el partido contra Paraguay, y esa es la idea, llegar bien preparadas al primer partido. Con las jugadoras que tenemos queremos hacerlo lo mejor posible y sacar un buen resultado”, agregó Endler.

La Roja sueña con su primera medalla panamericana

Lo que es un hecho es que Santiago 2023 será difícil para la Selección Chilena por la sobrecarga de partidos. “Estamos bien, muchas vienen de jugar la Libertadores, las otras estamos todas en competencia, así que es un mes duro para todas. Pero estamos con ganas y creemos que tenemos las armas para revertir el juego de Paraguay”, destacó.

“Siempre es complicado jugar contra ellas, sabemos que son duras, que tienen un juego muy vertical y que buscan mucho el área y arco rival. Esperamos repetir un poco lo que hicimos con Nueva Zelanda, fue un gran partido y se va a asimilar la forma de juego de Paraguay con NZ. Esperamos que nos haya servido de preparación”, agregó sobre las rivales.

Lo que es cierto es que La Roja Femenina buscará el triunfo ante las guaraníes. Para eso invitó a la gente a asistir al estadio y apoyarlas. “Ojalá contar con el apoyo del público el domingo a las 6 de la tarde. Vamos a estar en Valparaíso jugando, así que esperamos su apoyo, contar con ustedes; va a ser un lindo espectáculo y estos Juegos Panamericanos son un evento histórico, así que espero que participen junto a nosotras”, cerró Tiane.

¿Cuándo juega Chile vs Paraguay por Santiago 2023?

Chile recibe a Paraguay este domingo 22 de octubre a partir de las 18:00 horas de Chile en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Será la fecha 1 del grupo A del torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos.

¿Cuál es el calendario de La Roja Femenina en los Juegos Panamericanos?

22 de octubre

13:00 México vs Jamaica | Valparaíso

15:00 Estados Unidos vs Bolivia | Viña del Mar

18:00 Chile vs Paraguay | Valparaíso

20:00 Costa Rica vs Argentina | Viña del Mar

25 de octubre

13:00 Estados Unidos vs Costa Rica | Valparaíso

15:00 Paraguay vs Jamaica | Viña del Mar

18:00 Bolivia vs Argentina | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

28 de octubre

13:00 Estados Unidos vs Argentina | Valparaíso

13:00 México vs Paraguay | Viña del Mar

18:00 Chile vs Jamaica | Valparaíso

18:00 Costa Rica vs Bolivia | Viña del Mar

31 de octubre

12:00 4ºA vs 4ºB | Valparaíso

14:00 3ºA vs 3ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

3 de noviembre

15:00 Definición por el bronce | Valparaíso

20:00 Final femenina | Valparaíso

