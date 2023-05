La fiebre mundialista está llegando al fútbol femenino a menos de dos meses de la celebración del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Las selecciones nacionales de prácticamente todo el planeta se están preparando para la fecha FIFA previa y para la cita posterior.

Sin embargo, muchas de ellas están sufriendo duras bajas debido a lesiones de larga data. Entre cortes del ligamento cruzado anterior y otras dolencias de rodilla, se han ido sumando y sumando jugadoras que no podrán participar en la cita planetaria. Ahora se añadió Catarina Macario.

La mediocampista estadounidense, quien milita en Olympique de Lyon, confirmó este martes que se baja del Mundial Femenino 2023 tras conversarlo con el DT de la selección de USA. Vlatko Andonovski le recomendó a Cat recuperarse bien de la lesión en vez de forzarse a volver antes de tiempo.

Macario publicó un comunicado en sus redes sociales donde explicó que aún no está bien de la lesión que sufrió el 1 de junio del 2022. “Si bien estoy muy emocionado y muy optimista sobre mi futuro como futbolista, me entristece anunciar que no estaré físicamente listo para ser parte de la selección estadounidense en la Copa del Mundo”, señaló.

“Mis ganas de volver a jugar con mi país han empujado mi preparación y alimentado mi día a día. Pero lo más importante ahora mismo es mi salud mental y volver a estar en forma para mi próxima temporada en el club. Estoy eternamente agradecida de los doctores por siempre apoyarme y guiarme en mi rehabilitación”, agregó Macario.

Finalmente, la volante señaló que “a US Soccer y Vlatko Andonovski, por priorizar mi salud a largo plazo por sobre cualquier ambición individual o colectiva. Estaré apoyando fuerte a mis compañeras en el Mundial, y miraré hacia el futuro para dedicarme a mí misma la lucha por ganarme un espacio en lo que yo espero sea un largo futuro con la selección de Estados Unidos”.

¿Qué otras jugadoras se perderán el Mundial Femenino?

En Inglaterra, por ejemplo, ya son bajas confirmadas Leah Williamson, Fran Kirby y Beth Mead. La capitana se cortó el LCA a mediados de abril, mientras que Kirby confirmó que no disputará la cita. En el caso de Mead, aún no está descartada 100%, pero es posible que no alcance a llegar.

Asimismo, en Estados Unidos cuentan con dos bajas más además de Catarina Macario: Christen Press y Mallory Swanson. Francia perdió a Marie-Antoinette Katoto, mientras que en Países Bajos no llega Vivianne Miedema.

¿Aún hay más? Sí. Brasil perdió a Ludmila, Dinamarca a Stine Larsen, Noruega a Maria Thorisdottir y Canadá a Janine Beckie. Y sin ir más lejos, en Colombia también pierden a Gisela Robledo, quien no alcanzará a llegar al alta médica antes de la cita planetaria.