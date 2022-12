Este sábado, Colo Colo Femenino dio el primer golpe en las semifinales del Campeonato Femenino, luego de derrotar por 2-1 a Santiago Morning en el partido de ida. Isidora Olave e Ysaura Viso anotaron los goles; precisamente esta última fue una de las figuras albas, en su primer partido de regreso a Chile.

En palabras con RedGol, la jugadora aseguró que, durante estos casi tres meses lejos del país, se sentía "bastante triste por las compañeras y por mí, porque me fui, pero estaba con ganas de volver. Se nos complicó un poco la cosa por tema de papeles, pero ya estoy acá, feliz y mis compañeras igual. Disfrutando este proceso".

Respecto a su vuelta a las canchas con triunfo y gol, la venezolana confesó que se siente "bien, venía con mucha ilusión. Gracias a Dios sacamos los primeros tres puntos. Sabemos que es un partido duro y complicado, la talla de lo que es el Morning. Nos hemos preparado para estos partidos, pudimos sacar los tres puntos y ahora ya pensamos en el otro partido".

El último partido de Viso con la camiseta de Colo Colo Femenino fue contra Santiago Morning, por el Chile 2 de Copa Libertadores. Casi tres meses después, pudo sumar su primera victoria ante el clásico rival. Según ella, "siempre se trabaja para eso, para ganarle a los rivales. A veces no se da, pero toca seguir trabajando y hoy empezamos bien, esperamos finalizar la próxima semana de la mejor manera".

De todos modos, el gran plus de Ysaura en el partido ante el Chago fue precisamente el calor, que le hizo recordar a su hogar. "Me encanta, he sufrido mucho con el frío y este clima para mí es muy especial y rico. Clima venezolano", agregó.

Y justo ad portas de los Premios FutFem 2022, Viso se mostró feliz por las tres nominaciones que recibió. "Contenta y muy orgullosa porque son premios a la recompensa y el trabajo individual y colectivo, porque es obvio que por el colectivo es que una tiene premios individuales. Lo que más pienso es en el próximo partido, pero sé que estar nominada es un privilegio. Siempre quiero estar entre las mejores jugadoras, esperemos a ver qué pasa", sentenció.