El Clásico Universitario, Colo Colo vs Everton, Palestino frente a Universidad de Concepción y Huachipato ante Deportes Iquique no tendrán hinchas en tribunas.

El Campeonato Femenino 2022 disputará este fin de semana la fecha 6. Luego de un mes de pausa por el Sudamericano Sub 20, el torneo local vuelve a las canchas. Todos los partidos fueron programados para el sábado 30 de abril, ya que el domingo 1 de mayo es feriado por el día del Trabajador.

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile será el plato principal y desde las 16:00 horas, en el estadio San Carlos de Apoquindo, protagonizarán una nueva edición de uno de los derbis más importantes del fútbol nacional. Sin embargo, se jugará sin público en las tribunas.

Desde la UC informaron que no habrá venta de entradas y se espera que, además de la prensa, las únicas personas que digan presente lo hagan gracias a los boletos de cortesía que son otorgados a cada jugadora. Todo esto debido a los hechos de violencia que empañaron el clásico masculino frente a Colo Colo el pasado fin de semana.

Pero no serán los únicos encuentros sin público. Colo Colo ante Everton (12:00), Palestino vs Universidad de Concepción (12:00) y Huachipato frente a Deportes Iquique (19:00) también se jugarán sin hinchas; los dos primeros porque juegan en canchas laterales, mientras que el tercero porque no suelen recibir gente en el estadio El Morro.

Sin embargo, Fernández Vial ya comenzó a vender los boletos para su desafío ante Deportes Puerto Montt, que será el sábado a las 16:00. Mediante el sistema Ticketplus, las entradas tienen un valor general de $2000 para adultos, y solo mil pesos para niños.

Al mismo tiempo, Santiago Morning recibirá a Audax Italiano en el estadio Municipal de La Pintana desde las 15:00 horas. El partido se jugaría al mediodía, pero sufrió un cambio de horario debido a temas de logística. Ticketplus también vende sus entradas, que para niños cuestan $2190 y para adultos $5476.

En el caso de Deportes La Serena, su partido frente a Deportes Antofagasta que abrirá la fecha 6 se jugará en el estadio La Portada desde las 10:00 horas. El mismo sitio web vende las entradas para todos los hinchas que quieran ir a la cancha y mientras los abonados pagan solo $1000, el público general deberá abonar $2000 para entrar.