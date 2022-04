El Campeonato Nacional Femenino 2022, luego de la pausa durante todo abril por el Sudamericano Sub 20, vuelve este fin de semana con la fecha 6. Todos los partidos fueron programados para el sábado 30, ya que el 1 de mayo es feriado por el día del trabajador, y el plato de fondo será el Clásico Universitario.

Desde las 16:00 horas, con el estadio San Carlos de Apoquindo como escenario, se disputará el encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Chile. DirecTV Sports confirmó la transmisión del partido, que enfrentará a las campeonas vigentes contra las Cruzadas, que van antepenúltimas en la tabla.

Todo indicaba que, como se juega en la cancha principal del estadio, habría público en las tribunas. Sin embargo, desde Cruzados informaron esta semana que no habrá venta de entradas y que no la hinchada no podrá decir presente en el clásico.

¿La razón? Los hechos de violencia que empañaron el partido de la UC y Colo Colo el pasado fin de semana, que incluyeron bengalas, bombas de ruido y linchamiento a los hinchas albos que dijeron presente en el recinto precordillerano. El día martes, Cruzados emitió un comunicado donde informaron que 12 personas tienen derecho de admisión.

De momento, Cruzados no ha informado oficialmente que no habrá venta de entradas. No obstante, tampoco se han referido a la eventual presencia de público en San Carlos de Apoquindo para el crucial partido frente a las monarcas del Campeonato Femenino.

Hay otros tres partidos de la fecha 6 del fútbol femenino que tampoco contarán con público: Palestino vs Universidad de Concepción y Colo Colo vs Everton, porque se juegan en cancha lateral, y Huachipato vs Deportes Iquique, ya que las acereras no reciben hinchas en El Morro.