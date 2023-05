La travesía de Bárbara Santibáñez en España empezó a principios del 2018, cuando dejó Universidad de Chile, club al que defendió durante 2017, por el Sporting de Huelva. A partir de ahí también tuvo un paso por el Zaragoza CFF, donde compartió con otras dos chilenas, y desde 2020 que milita en el Cacereño Femenino.

En el momento en que llegó a su último club, aún se llamaba Deportivo Cáceres. Son tres los años que Santi lleva defendiendo la camiseta verde, y este 2023 también está compartiendo con una nacional: Sonya Keefe, quien se ha lucido en la intención del equipo de mantenerse peleando por el ascenso.

Bárbara Santibáñez confirmó, este miércoles, que luego de casi seis años viviendo en tierras hispanas no solamente consiguió la residencia definitiva, que ostenta desde hace años, sino que también sacó la segunda nacionalidad. En palabras simples: tiene pasaporte español.

Con una serie de imágenes con su nueva documentación y celebrando con sus amigas Santi compartió esta noticia. "¡Habemus doble nacionalidad! El fútbol muchas veces te quita, pero también te da. Hace unos años atrás, me abrió las puertas para poder entrar a la Universidad y estudiar con beca deportiva", destacó.

"Hoy, me da la oportunidad de tener la doble nacionalidad, en un país que me ha dado mucho a lo largo ya de estos casi 6 años. Llevaré siempre a Chile en mi corazón, y estoy feliz y orgullosa de seguir representado mi bandera", agregó la ex jugadora de Colo Colo, Everton y Santiago Morning.

Finalmente, Santibáñez apuntó que "ahora me toca agradecer a España y a todos los clubes donde he tenido la suerte de poder jugar. Gracias por abrirme las puertas en este pais, y por permitirme vivir haciendo lo que más me gusta, jugar fútbol".