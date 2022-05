Este sábado se confirmó una triste noticia, ya que Marco Cornez, ex jugador de Universidad Católica, otrora seleccionado nacional y también preparador de arqueros en Chile, falleció a los 63 años luego de una dura agonía por el cáncer de estómago que lo aquejaba desde hace unos años.

La noticia llega en un día que podía ser histórico para el golero, ya que este sábado se juega la final de la Women's Champions League entre el Olympique de Lyon y el FC Barcelona, con Christiane Endler, su pupila, de protagonista. Hace al menos 15 años, quien descubrió sus facultades al arco fue Cornez.

Fue, quizás, uno de sus más grandes orgullos. Marco Antonio, cuando Tiane tenía apenas 16 años, la vio en una prueba en Juan Pinto Durán mientras ella aún jugaba como delantera. Tomando en cuenta su altura (1,83 mts), le recomendó probarse en la portería y la entrenó: hoy es la mejor arquera del mundo.

"Christiane llegó un jueves a Juan Pinto Durán. Fue en 2007. La vi y por biotipo dije que estaba pintada para el arco, más teniendo juego de pie y un remate potente", detalló una vez al diario El Mercurio. Lo recomendó a la familia Endler y unos días más tarde, la Roja Femenina Sub 17 que comandaba Nibaldo Hidalgo la veía jugar en la meta.

Según Cornez, luego de verla esos años y de darle sus primeras herramientas para desempeñarse como arquera, confesaría que "la Tiane era un diamante en bruto, con condiciones naturales. Está tocada por la varita. Aprendió rápido. Todo era fácil para ella".

Misma historia recordó Marta Tejedor con Emol. "En enero del 2008 se jugó el sudamericano Sub 17 en Chile. Ella jugaba en un equipo de Las Condes, era muy alta. Las primeras veces que vino a probarse a Quilín vino como delantera. Marco Cornez era el preparador de arqueros. La llamaba la grandona. 'Esa grandona podría ser portera'. Nosotros no, es delantera. A él se le ocurren esas ideas tan locas, yo pensaba que nos estaba vacilando. Un día dijo 'yo le voy a decir que sea portera'. La puso al arco, la tuvo entrenando un tiempo y los dos se acomodaron muy bien. Yo estaba ajena, era un grupo de chicas para la Sub 17. Cornez fue diciendo 'oye es muy buena'. Descubrimos que tenía razón. Terminó jugando el Mundial de titular siendo más pequeña", confesó.



En conversación con Rodrigo Sepúlveda, Endler confesó lo que significó Cornez en su vida. "Siempre tuve nociones de la portería, aprendí a jugar con mi hermano. Me ponía al arco y él chuteaba, no me daba miedo y me tiraba. Llegué como delantera a la selección, pero por mi altura y cualidades me preguntaron si quería probar. No había entrenado propiamente tal y menos con un preparador de arquero. Me gustó".

Luego de verla obtener el premio The Best a la mejor arquera del mundo, Cornez señaló que "estoy orgulloso a la distancia y me pone muy contento por los logros que ha tenido. Ha sido un trabajo de mucha gente que ha ido colaborando para que ella se desarrolle de mejor manera".