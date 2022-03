Universidad Católica llegó un poco más tarde que varios otros clubes, pero este 2022 inició un proyecto estructural de desarrollo y profesionalización de su rama de fútbol femenino. Contratos, aportes económicos para todas, un upgrade dentro de su cuerpo técnico y la creación de una subgerencia del fútbol femenino, que se dedicará exclusivamente a fortalecer esta disciplina dentro del club.

Vanessa Arauz, ex entrenadora de Colo-Colo femenino y de la Selección de Ecuador, entre otros clubes, llegó a la UC para trabajar como DT de la categoría Sub 19, y ayudante técnica de Ronnie Radonich en el primer equipo. Para la ecuatoriana, lo que hoy están haciendo las Cruzadas es una revolución, y detalló cómo es el proceso que viven desde adentro para fortalecer a su rama femenina.

Según Arauz, este año "se involucraron nuevos profesionales físicos y técnicos, y en la parte gerencial también. Eso le da un giro y un cambio y las chicas lo han tomado bastante bien. Católica en el fútbol femenino decidió dar un paso bastante importante. Si bien es cierto que han venido trabajando, en el fútbol femenino estaban tratando de hacer algo estructurado, no solo lanzar el equipo por competir", comenzó en entrevista con Frecuencia Cruzada.

"Ahora querían dar un paso más, de llegar al profesionalismo, que se empezó a dar. Hay dos chicas que tienen contrato, y también está el tema de desarrollo de las categorías formativas, de prepararlas para que puedan ser parte de la categoría adulta, como un proceso. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, porque lo que yo buscaba era ser parte del proceso, poder entrenar categorías formativas, que lleguen a la adulta y que eso haga un trabajo no solo a corto, sino que mediano y largo plazo", agregó.

Pero, ¿cuál es la meta? "El proyecto que está haciendo Católica hará que poco a poco vaya escalando posiciones que permitan llega a la parte que todo el mundo busca, como club, que es tener un equipo muy competitivo que esté en los primeros lugares y pueda llegar a ser campeón. Que pueda alcanzar posiciones o momentos que permitan generar un desarrollo autosustentable, que está intentando generarse paso a paso. Esa es la visión que yo tengo a futuro en Universidad Católica. Están apostando por cambios fuertes, tratando que las bases sean lo que haga que el proyecto pueda darse", añadió Arauz.

Para la entrenadora cruzada, "aunque es cierto que los contratos son un paso, de mostrarle a las jugadoras que poco a poco habrá aspectos que se irán mejorando, pero dentro de todo, al final los pasos que se deben dar como parte de este proyecto para que sea fuerte y se vaya consolidando, es de la forma que se le va dando al equipo. Para que las jugadoras que están dentro entiendan que este cambio no puede ser polarizado. No puede venir solamente de la parte dirigencial, que ellos tengan que hacer toda la labor y que las jugadoras no están dentro del proyecto como tal".

"Dentro de todo, esas son las partes principales de los objetivos de este año, apuntar a generar cambios y eso es lo que me tiene motivada. Ser parte de un giro, de un cambio, de algo que es un giro de 180º, y de alguna forma ir marcando historia. Desde siempre me han marcado varias cosas, como ser la primera entrenadora de mi país y otras más, así que espero que eso me lleve a mí a ser parte de un cambio, un nuevo proyecto, algo que revolucione. Me ha gustado mucho eso y creo que es lo que más me motiva para colaborar en lo que más pueda en que Católica esté en los primeros lugares", cerró Vanessa.

Universidad Católica debutará en el campeonato femenino de primera división 2022 este domingo 6 de marzo, cuando a las 12:00 reciba en San Carlos de Apoquindo a Fernández Vial. Yazmín Torrealba y Andrea Cerda son las únicas fichajes que ha oficializado el club.