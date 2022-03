Universidad de Concepción fue uno de los equipos que entró a los play-offs y dio la sorpresa en el pasado Campeonato Nacional Femenino 2021. El Campanil quedó cuarto de grupo, sumó 21 puntos en la fase regular, y luego fueron eliminadas de cuartos de final por la U de Chile, que a la postre se convertirían en las campeonas del certamen.

De cara al torneo 2022 tienen varias novedades; además de la alta cantidad de bajas que sufrieron, partiendo por su entrenador Nilson Concha, seguido por seis jugadoras que se fueron a Fernández Vial, ficharon a la DT Paula Andrade y a varias jugadoras y se pusieron como meta fortalecerse con la cantera y repetir en postemporada.

Loreto Aravena, capitana del equipo, analizó lo que se viene en 2022 para la UdeC y aseguró que "nuestra meta este año es, como siempre, igualar o mejorar el rendimiento del año anterior. Esperamos llegar a play-offs sí o sí esta temporada y lograr buenos resultados. Soñamos con una semifinal, al menos, y creemos que estamos en condiciones para lograrlo este año. Independiente de las bajas que han habido, tenemos refuerzos y jugadoras que son de la Sub-19 que tienen gran proyección, así que hay mucha esperanza y muchas ganas de lograr algo bonito este año".

A la misma conclusión llegó la juvenil Emilia Sepúlveda. "Siento que la pretemporada ha sido muy importante para fortalecer al equipo. Si bien mucha gente se fue, subieron muchas personas al primer equipo; hay hartas juveniles en este plantel, yo incluida, así que espero ver hartos minutos este año. Me siento ansiosa por eso, y el equipo también tiene ansias de mostrar lo que venimos preparando en pretemporada, que es lo más importante. Pudimos seguir con la forma de juego que traíamos con el entrenador pasado y la pudimos mejorar, y se nota harto. Estamos contentas y ansiosas de mostrar el trabajo y lo fuertes que estamos", destacó.

Por otra parte, Constanza Santander, seleccionada nacional Sub 20, apuntó que este año "lo proyectamos de la mejor manera posible y para eso hemos trabajado de la mejor manera posible. Hemos tenido una pretemporada larga, difícil, complicada y extenuante, pero siempre sabiendo que estamos trabajando para nuestro objetivo que es hacerlo igual o mejor que el año pasado. De un tiempo a esta parte venimos quedando del 5 hacia arriba y estamos ahí, luchando codo a codo con los equipos considerados de categoría A. La proyección, siento yo, es de las mejores, y esperamos que nos vaya súper en el torneo".

La primera fecha ante Deportes Puerto Montt

El domingo 6 de marzo, a las 11:00 horas, la UdeC recibirá a las Hijas del Temporal en el estadio Ester Roa, en la primera fecha del Campeonato Femenino. Para la capitana Aravena, sin embargo, será un partido parejo y en el que las auriazules pueden demostrar de qué están hechas.

"Vemos que Deportes Puerto Montt está iniciando el proceso de profesionalización, con los contratos y que se reforzaron, trajeron a una jugadora que viene de Argentina, y sabemos que están más fuertes, pero creemos que este partido será uno bueno, un bonito espectáculo. Aunque ellas se han reforzado nosotras creemos en nuestro propio trabajo; nos alegramos por ellas, pero tenemos mucha seguridad en lo que vamos a lograr este fin de semana, queremos tener un buen inicio de campeonato", manifestó.

¿Cómo ven el partido? Santander, por su parte, analizó que "creemos que los primeros minutos van a ser bien imprecisos porque es el debut del año, pero esperamos seguir demostrando lo que hemos hecho en los partidos amistosos. A diferencia del año pasado, esta vez sí pudimos tener varios amistosos con equipos de la zona y del fútbol joven, así que esperamos que podamos aguantar bien las imprecisiones y a medida que pase el partido lleguen los goles y la defensa se vea sólida, ese es nuestro objetivo".

Sepúlveda, al mismo tiempo, confesó que "todos los equipos tenemos ganas de mostrar lo que venimos haciendo en pretemporada. Tenemos esos nervios de ver si realmente somos capaces de reflejar lo que venimos trabajando; no es que dudemos de nuestras capacidades, pero es lo normal antes de la primera fecha. Confío plenamente en el trabajo que venimos haciendo; para mí y varias del equipo, uno juega como entrena y venimos entrenando súper bien. Por lo tanto, si nos apegamos a lo que hemos hecho en entrenamientos, no lo veo como un partido imposible sino que muy alcanzable".

Trabajar con nueva DT

Paula Andrade fue oficializada como la nueva entrenadora de Universidad de Concepción en enero pasado y comandará este proyecto. Emilia Sepúlveda la tuvo como DT en el taller de fútbol de su colegio y siente que repetir con ella es un honor que no todas sus compañeras tienen.

"Tengo el privilegio de decir que vengo trabajando con ella desde pequeña, yo me formé con ella. Paula fue mi entrenadora en el colegio, así que no me siento entrando a algo desconocido. Siento que ha sido un proceso muy interesante porque su forma de trabajar es muy intensa y rigurosa, pero partió de una base y nos formó una base súper sólida. Las primeras tres semanas fueron de ver muchas cosas básicas dentro de la estructura de juego y lo bueno es que ella sigue la misma línea del profe Nilson. Ella llegó a poner una base que nos faltaba y sigue acorde a la línea que veníamos trabajando, que es la fortaleza. A mí me gusta mucho este cambio, se me hace cómodo y no lo siento extraño", expresó la juvenil.

Para Loreto Aravena fue clave la mantención del preparador físico en el plantel. "Este ciclo requiere que nos adaptemos y lo hemos hecho bien, se ha dado de buena manera. La profesora es muy estricta y se nota que tiene muchos conocimientos en el área. Además se mantuvo nuestro preparador físico, el profesor Alejandro (Osses), así que eso nos ha ayudado a continuar el proceso que venía desde antes, con nuestro ex DT, Nilson Concha, y lo ha fortalecido. Ella se ha basado en ese proceso y el modelo sigue siendo el mismo, pero las metas han aumentado así que nos hemos adaptado muy bien a la nueva DT".

Galería de fotos del media day de U de Conce