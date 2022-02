El comienzo del Campeonato Nacional Femenino de Primera División 2022 está aquí. Este fin de semana, del 5 y 6 de marzo, se disputará la jornada 1 del certamen. 15 clubes buscarán estar dentro de los ocho primeros puestos y pelear por el título. Dos ascendieron y debutarán en primera: O'Higgins y Huachipato.

Todos los clubes, excepto Deportes Antofagasta femenino, comenzaron sus respectivas pretemporadas entre enero y la quincena de febrero. Por esa razón, las Pumas tendrán libre en la jornada 1, para que alcancen a ponerse a punto con el nuevo cuerpo técnico, liderado por la DT colombiana Angie Vega.

Solamente tres estadios principales serán escenario de esta fecha del Campeonato Femenino: San Carlos de Apoquindo (UC vs Vial), Ester Roa (U de Conce vs Puerto Montt) y La Portada (La Serena vs Stgo Morning). El resto de los partidos se jugará en canchas laterales y complejos deportivos.

Universidad de Chile comenzará la defensa del título cuando reciba a Everton en el CDA, mientras que en Colo-Colo buscarán volver a ser campeonas visitando a O'Higgins en el Monasterio Celeste. Santiago Morning, por su parte, hará lo suyo en la región de Coquimbo ante las Papayeras.

Revisa la programación de la fecha 1 del Campeonato Femenino 2022

Sábado 5 de marzo

Deportes La Serena vs Santiago Morning, 11:00 horas. Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Everton, 12:00 horas. Centro Deportivo Azul

Audax Italiano vs Huachipato, 15:00 horas. Ciudad de Campeones

O'Higgins vs Colo-Colo, 17:00 horas. Monasterio Celeste

Domingo 6 de marzo

Universidad de Concepción vs Deportes Puerto Montt, 11:00 horas. Estadio Ester Roa

Universidad Católica vs Fernández Vial, 11:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo

Deportes Iquique vs Palestino, 12:00 horas. Complejo Cesare Rossi Banchero

Equipo libre

Deportes Antofagasta