El comienzo del Campeonato Nacional Femenino 2022 está a la vuelta de la esquina. El fin de semana del 5 y 6 de marzo se disputarán los partidos válidos por la jornada 1 del certamen. 15 clubes dirán presente y Deportes Antofagasta será el primero que quede libre.

La edición actual del torneo trae varios cambios. Primero que todo, el formato del certamen será diferente. En 2020 fue uno de transición, con una rueda todas contra todas, y luego play-offs desde semifinales. En 2021, en cambio, fue torneo largo y la fase final comenzó desde cuartos de final, con ocho clasificadas.

Las 5 principales novedades del Campeonato Femenino

1. Formato

La primera rueda tendrá una fase de todas contra todas, que se extenderá por 14 fechas. Luego, las ocho mejores clasificarán a los play-offs, pero primero harán otra fase de todas contra todas, para luego avanzar a semifinales y a la final única en estadio neutral. Al mismo tiempo, las siete peores van a definir el descenso. Serán partidos todas contra todas; las dos más bajas descienden directo y los dos antepenúltimos de la tabla disputarán partido de definición.

2. Fútbol joven

Esta vez, a diferencia de los últimos dos años, habrá un torneo Sub 19. Por esa razón, el certamen adulto no tiene exigencia de jugadoras jóvenes, ya que es categoría "toda competidora". No se jugará en paralelo al torneo adulto de primera división. Por esa razón, el torneo adulto salió del fútbol joven.

3. Fichajes bomba

Los clubes que participen en la Copa Libertadores Femenina 2022 tienen cupo para inscribir a tres jugadoras que únicamente jugarán el torneo internacional con ellas. No pueden ser inscritas para el certamen local. Así, los equipos pueden reforzarse temporalmente con futbolistas extranjeras que no dirán presente en la copa.

4. Tribunal de disciplina

Las infracciones de las mujeres también pasarán por el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, ya que antes tenían un tribunal exclusivo que sesionaba de manera no-pública. Esto es parte también de la profesionalización de la categoría y de la salida del fútbol joven del futfem.

5. Mejoras para DTs

Las y los entrenadores deben tener contrato registrado ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y los cuerpos técnicos deben tener un mínimo de cinco personas inscritas, cuando en 2021 eran solo cuatro: DT, ayudante, entrenador/a de arqueras, preparador/a físico/a y kinesiólogo/a mayormente.