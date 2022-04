Sábado 30 de abril, 16:00 horas, con San Carlos de Apoquindo como escenario principal. Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario. Uno de los partidos más importantes del fútbol chileno será válido por la fecha 6 del Campeonato Femenino 2022.

Durante la mañana de este jueves, Carlos Véliz, entrenador de la U, y Ronnie Radonich, DT de las Cruzadas, brindaron conferencia de prensa y anticiparon lo que ocurrirá el sábado en el clásico, ya que se encuentran las campeonas vigentes del torneo nacional con una UC que marcha antepenúltima y que todavía no puede sumar de a tres este año.

Para Véliz, "por la situación de Universidad Católica que no ha podido vencer, seguramente de local se van a hacer muy fuertes, van a intentar obtener puntos en su casa e intentar hacer un mejor fútbol. Se han preparado de buena forma, no han tenido pausas. Nos enfrentaremos a una Universidad Católica con otra disposición, eso lo sabemos, por lo que hemos preparado muy bien el partido".

"También creemos que nos cerrarán mucho las líneas para evitar que nosotros podamos atacar y en función de eso ha sido también nuestra preparación, intentaremos entrar por cualquiera de los sectores del campo y esperamos llevarnos los tres puntos que nos permitan reafirmar las convicciones que tenemos en función de búsqueda del campeonato", añadió el técnico azul.

Sin embargo, a Véliz no le gustó que no hubiera venta de entradas en San Carlos de Apoquindo y, a su parecer, "creo que no favorece absolutamente nada al desarrollo del fútbol femenino. El partido de Colo-Colo con Universidad Católica fue un hecho aislado donde pudo haberse manejado mejor la situación. Es muy triste y lamentable que nosotros nos veamos perjudicados en contar con nuestro público para ir a ver un lindo partido. El fútbol femenino ha crecido, está para quedarse eternamente".

"Hoy nosotros estamos trabajando responsablemente, la U ha dado pasos importantes en el desarrollo. Creo que darle la visibilidad que corresponde y es lo que merecen; para que las empresas y las marcas vayan generando importancia en el fútbol femenino, necesitamos de todos. Este tipo de cosas no ayudan al crecimiento, ojalá se replantee y pueda haber público, sino es visitante, a lo mejor que le puedan dar la posibilidad al hincha de Católica, ojalá se pueda", destacó.

Históricamente, Universidad de Chile ostenta una superioridad infinita sobre Universidad Católica. Las Cruzadas no derrotan a las Leonas desde 2016 y no anotan goles desde 2019, pero para Carlos Véliz, las estadísticas solo son parte del pasado.

"Los números son muy bonitos a nuestro favor, pero no pienso en eso. La responsabilidad la tomé desde el primer minuto en que llegué a esta institución y hemos tomado este proyecto de tal manera que nos permita posicionarnos a nivel nacional como un equipo fuerte y sólido a la hora de los partidos, también a nivel internacional. Eso nos insta a seguir trabajando, poder darle las mejores herramientas a nuestras jugadoras para ser un equipo altamente competitivo y seguir estando arriba de la tabla", sentenció el DT azul.

Por la vereda de al frente, Ronnie Radonich confesó que "nos hemos preparado en forma muy consciente para enfrentar a Universidad de Chile. Sabemos que es uno de los rivales fuertes de esta competencia, pero hemos tenido el tiempo suficiente para preparar futbolísticamente al equipo y también en la parte psicológica. Tenemos un plantel bastante numeroso, hemos tenido tres semanas sin competencia, nos hemos enfocado no solo en este partido, sino también en los que vienen. Estamos muy confiados en que podemos hacer una muy buena presentación".

"Solamente tenemos dos puntos, hemos enfrentado a rivales poderosos en el caso de Santiago Morning y Fernández Vial y dos que están a nuestra misma altura, pero en partidos de visita. Estamos trabajando y confiando en que subiremos nuestro nivel, confío plenamente en la capacidad de nuestros jugadoras y en el trabajo que estamos realizando como cuerpo técnico", explicó el DT cruzado sobre el partido.

Para Radonich, "sé que la posición que tenemos que tiene en este campeonato tiene que ser superior, nuestra misión es llegar lo más arriba posible y estar entre los ocho primeros para mejorar los niveles del año pasado. Estamos trabajando, confiando y siendo muy enfáticos en que tenemos que mejorar lo negativo de estos primeros cuatro partidos, también entregándole confianza a nuestras jugadoras, quienes necesitan un refuerzo positivo y en eso estamos".

"Universidad de Chile, desde mi punto de vista, es el equipo más poderoso del fútbol nacional. No solamente por sus individualidades, sino también por su juego colectivo. No tengo duda que sus fortalezas son la calidad de sus jugadoras, la gran mayoría seleccionadas nacionales, su manera de jugar al fútbol, la fase ofensiva de ese equipo es muy poderosa. Nosotros hemos trabajado este tiempo para contrarrestar las fortalezas de ese equipo, no me cabe dudas de que será un encuentro duro y exigente. Para nosotros es importante para ver los progresos de nuestras jugadoras", destacó.

De todos modos, el entrenador de la UC confía en que pueden rescatar puntos. "Somos muy conscientes de las capacidades de los dos equipos. Universidad de Chile es el mejor equipo de la competencia nacional y Universidad Católica debe estar dentro de los ocho primeros. Pero esto es fútbol y se deben jugar los 90 minutos. Ojalá nosotros podamos dar alguna sorpresa, si no es en esta oportunidad, más adelante", agregó Radonich.

"Hay que ser realistas, todavía existe una diferencia entre ambos planteles, pero eso no significa que entraremos derrotados, todo lo contrario, entramos con optimismo y con la convicción ante Universidad de Chile. Sabemos que es un reto muy difícil, pero imposible, yo tengo la esperanza en este plantel y me interesa que vayan mejorando partido a partido. Además, que al término de la primera etapa terminen en los primeros ocho lugares", sentenció el entrenador.