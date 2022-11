364 días restan para los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Allí espera estar Mariana Zúñiga: la arquera nacional, quien ganó una medalla de plata en los Paralímpicos Tokio 2020 y este año se inscribió como la única paratleta en ganar una medalla en los Juegos Sudamericanos convencionales, es uno de los nombres nacionales que pinta para brillar en el gran evento que se disputará en nuestra capital.

Este noviembre enfrentará el clasificatorio que firme su asistencia en el mayor evento polideportivo que se ha realizado en Chile. Pero antes, se sentó a conversar con RedGol sobre su tremenda trayectoria -con apenas 20 años- y lo que espera de Santiago 2023, donde buscará asegurar su clasificación a los Juegos Paralímpicos París 2024.

Una princesa de Pixar la inspiró

Cuando Mariana tenía apenas 10 años, Pixar estrenó su primera película sobre una princesa: era Valiente, con la arquera Mérida como su protagonista. Fue ahí donde nacieron sus ganas de tomar un arco. "Le dije a mi mamá que quería practicar y su respuesta fue 'ya, veamos dónde se puede practicar'. Siempre ha sido apañadora y aceptó", comenta a RedGol.

Fue su madre, Rosa Varela, quien entonces se convirtió en su principal fanática. Mariana nació con mielomeningocele, lo que significa que su columna no alcanzó a formarse y no puede caminar, y es ella la que la "lleva a todos lados" y quien la inscribió en 2012 a su primer curso de tiro con arco. Cinco años después, cuando tenía 15, Mariana decidió que ese era su camino.

Medalla de plata en Tokio 2020

"Me acuerdo de ese momento y siento toda la adrenalina", comenta Mariana a RedGol. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que debieron aplazarse un año producto de la pandemia, fueron la primera vez que viajó sola a una competencia. A sus 19 años y desde el lejano Japón fue trajo su primera medalla: una de plata, la que ganó tras vencer a la rusa Stepanida Artakhinova en semifinales de tiro con arco y caer en la final ante la británica Phoebe Paterson.

"Siempre dije que mi idea era ir a ganar experiencia y ver qué pasaba, nunca esperé llegar a Chile con una medalla. En ese momento solo pensaba que no tenía nada que perder, ya había ganado mucha experiencia que era mi objetivo, así que me entregué. Gané y, cuando me entregaron la medalla, ni siquiera tenía mi polerón de premiación, porque nunca se me pasó por la cabeza ganar", relata.

"Me subí al podio, me entregaron mi medalla, la miré y pensé: ¿Qué acabo de hacer?. No lo podía creer, estaba en shock. Me coloqué la medalla, empezaron a subir las banderas, sonó el himno de Gran Bretaña (que fue el oro), pero solo con ver la bandera de Chile subiendo fue una emoción tremenda e indescriptible, tenía puras ganas de llorar", continúa.

Un récord en los Odesur 2022

Hace poco más de un mes, Mariana Zúñiga compitió en tiro con arco compuesto mixto y se convirtió en la única paratleta en ganar una medalla en los Juegos Suramericanos convencionales. Competir con atletas sin discapacidades es algo que siempre quiso hacer y que continuará haciendo "hasta que se canse".

"Mi idea siempre fue participar en el convencional. Uno, porque era la única forma de medirme porque no teníamos la cantidad necesaria de gente para hacer un ranking paralímpico. Y dos, porque también quería demostrarle a los que llegan que uno puede hacerlo, que es el mismo deporte para todos, que es algo muy inclusivo y que todos pueden hacerlo, el único límite es lo que uno tiene dentro", comentó.

"Mi idea es participar en convencional de aquí hasta que me aburra para medirme y así también tengo más eventos preparatorios en el año. Mi objetivo principal es llegar a Paris 2024. Si sale una competencia que me pueda ayudar para llegar de buena manera a eso, bienvenido sea", sigue.

Rumbo a Santiago 2023

En pocos días, Mariana enfrentará el clasificatorio para poder estar en Santiago 2023. Como deportista nacional, la arquera comenta estar más que emocionada de recibir todo el apoyo de estos últimos dos años, pero en vivo y en directo. Y en su país. "Estamos todos super emocionados y algunos super ansiosos, queda un año y estamos todos con expectativas", comenta.

"Hay un poco de presión porque harta gente estará viendo, pero también es algo lindo porque hay mucho apoyo detrás. Cuando estuve en Tokio 2020 recibí muchos mensajes de personas que estaban pendientes, que se quedaron hasta la madrugada para verme y que gritaban cuando yo ganaba. Es algo que yo guardo en mi corazón y que me gustaría vivir acá en Chile. Qué mejor que sea acá y presencial, que se sienta todo el apoyo de la gente", celebra la atleta.