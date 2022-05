Christiane Endler no solo entró al Olimpo del fútbol mundial, sino que exigió su puesto vitalicio dentro de él tras convertirse en campeona de la Women's Champions League 2021/22 con el Olympique de Lyon. Las Leonas derrotaron por 3-1 al FC Barcelona y consiguieron su octavo título internacional.

Sin embargo, una cruda noticia impactó durante la mañana de este sábado, ya que Marco Cornez falleció luego de una larga agonía por un cáncer de estómago que lo aquejaba desde hace un tiempo. El referente de Universidad Católica fue el descubridor de Tiane como portera.

Cornez contó la historia, que también han refrendado Marta Torrejón y la mismísima Endler. Fue en la previa del Mundial Sub 20 Femenino que se desarrolló en Chile cuando el ayudante de Nibaldo Hidalgo en la Roja Sub 17 vio jugar a una delantera que medía 1,83 mts y decidió recomendarle que jugara al arco, consejo que seguiría unos días más tarde.

Esa jugadora era Christiane Endler, quien a la postre se convertiría en la mejor portera del mundo luego de ganar el premio The Best de la FIFA en enero de este año. Cornez nunca ocultó lo orgulloso que estaba de su pupila, quien no sería portera de no ser por su descubrimiento.

En conversación con Radio ADN luego de ganar la Champions, Tiane confesó sentirse muy triste por su fallecimiento. "Hoy tuve la noticia que Marco Cornez falleció. Él cambió mi vida, fue mi primer preparador de porteras y es la persona que me hizo ser arquera", expresó muy emocionada.

Endler aprovechó de dedicarle el título internacional a su descubridor. "Espero que él se sienta muy orgulloso y le mando un beso gigante al cielo. Abrazos a su familia que lo está pasando mal", sentenció.