Tiane Endler está dentro del top 20 de las mejores futbolistas según The Guardian

Este viernes el prestigioso sitio británico The Guardian, reveló a gran parte de la lista de las 100 mejores futbolistas del planeta. A pesar de que no es una elección oficial de parte de la FIFA ni ninguna institución de fútbol, cada año ha esta lista ha tomado más valor y se ha transformado en una de las elecciones más importantes de la temporada.

La portera chilena Christiane Endler, nuevamente es parte de la elección y este año se ubicó en el puesto 20 del ránking. Si bien la arquera del Olympique de Lyon bajó ocho posiciones respecto del último año, sigue estando dentro de las mejores del planeta donde destacan nombres como los de Alex Morgan, Debinha, Irene Paredes y Alessia Russo, entre otras.

"En un año en el que tantas porteras han sido protagonistas en la Eurocopa 2022, destaca la calidad de Endler, que vuelve a situarse como la mejor guardameta de las 100 mejores" comentó en su publicación el periódico inglés. Y agregó que si bien "ha bajado ligeramente respecto a su posición en 2021, las grandes paradas de Endler en los momentos importantes ayudaron al Lyon a revalidar su título de la Liga de Campeones".

La capitana de la Selección Chilena también fue alabada por el prestigioso medio: "Su juego en general sigue estando al máximo nivel. Confiará en ayudar a Chile a conquistar otro Mundial en 2023 y, si es así, podrá volver a recrear en el máximo escenario, algunas de sus espectaculares atajadas de la edición de 2019".

La lista no ha revelado a las primeras 10 jugadoras, pero destaca la inclusión de la joven colombiana Linda Caicedo, que es la futbolista más joven del ránking y que ha tenido un año increíble participando de la Copa América con la selección adulta, en el Mundial Sub 20 de Costa Rica y en el Mundial de India Sub 17.

"A sus 17 años, Caicedo tiene un talento excepcional y ya se le ha relacionado con el Barcelona. Su gol de la victoria contra Argentina clasificó a Colombia para la final de la Copa América, torneo en el que la adolescente fue elegida mejor jugadora. Caicedo también fue una de las estrellas del Mundial Sub-17, y es una muestra de su talento el hecho de que juegue con facilidad el fútbol juvenil y el absoluto. Caicedo tiene todos los atributos en su juego de ataque para convertirse en una de las mejores", escribió el medio.