Este miércoles hay acción por la UEFA Women’s Champions League, en el marco de la fecha 6 de la fase grupal de la Liga de Campeones, el Olympique de Lyon de Christiane Endler enfrentará por la zona C al cuadro de la Juventus en el Parc Olympique Lyonnais de Décines-Charpieu, Francia.

Duelo clave para el conjunto de la portera nacional que debe ganar para asegurar su presencia en la siguiente ronda de la Liga de Campeones Femenina.

¿Cuándo juegan Olympique de Lyon contra Juventus por la UEFA Champions League Femenina?

Olympique de Lyon juega contra la Juventus este miércoles 21 de diciembre a las 14:45 horas de Chile en el Parc Olympique Lyonnais.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming al Lyon de Tiane Endler?

El partido no será transmitido por TV en territorio nacional, sin embargo, podrás verlo en vivo y por streaming a través del Youtube de DAZN UEFA Women's Champions League.

¿Cómo llega el Olympique de Lyon a la fecha 6 de la Champions Femenina?

El cuadro de Tiane inicia la jornada 6 de la fase de grupos en el segundo puesto del grupo C con 10 unidades, quedando igualada en puntaje ante Arsenal, líder del grupo. No obstante, su rival de este miércoles no se queda atrás y con 8 puntos se ubica 3°, por lo que aún tienen opciones de dar la gran sorpresa de la jornada y avanzar a cuartos.

Lyon viene de conseguir una valiosa victoria en la jornada 5, cuando derrotaría por la cuenta mínima a las gunners, gracias a la anotación de Frida Maanum en contra (45+1’), tomando así revancha de la contundente derrota por 1-5 sufrida en la primera fecha del certamen europeo ante las inglesas. Ambos duelos tuvieron a la portera nacional como titular y jugando los 90 minutos.

Grupo C de la UEFA Women's Champions League: