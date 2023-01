El actual campeón de la Copa Libertadores y recientemente bicampeón del torneo Paulista ha recogido los frutos de un buen trabajo desde que se retomó la rama femenina en 2019. El elenco alviverde fortaleció e invirtió en el equipo en cada una de las temporadas y los resultados recientes sugieren que Palmeiras está en un buen camino.

Sin embargo, son varios los problemas internos que tiene el club, y la salida de las jugadoras Agustina Barroso y Thais Ferreira en septiembre del año pasado, fue la gota que rebalsó el vaso que se venía llenando hace algunos años. El sitio web Dibradoras que cubre fútbol femenino en Brasil, publicó denuncias de parte de jugadoras y funcionarios que pasaron por Palmeiras desde 2019 que incluyen malos tratos, acoso laboral e incluso xenofobia.

Las acusaciones recaen en el director ejecutivo de Palmeiras, Alberto Simão y en el entrenador del equipo femenino, Ricardo Belli. Las fuentes afirman que ambos tenían prácticas xenófobas con la jugadora argentina, Agustina Barroso: "en los entrenamientos, Ricardo (Belli) menospreciaba a Agus, la insultaba, decía que la argentina solo servía para pegarle, que era una loca, que no tenía conciencia, que era 'esquentadinha' (que pelea mucho). Agus sufrió mucho abuso sicológico, me sorprendió que se hubiese quedado tanto tiempo", dice una de las declarantes.

Estos problemas no estaban solamente enfocados en Barroso. Los insultos prejuiciosos eran apuntados para todas las que confrontaban al DT, incluso para las jugadoras que estaban desde el comienzo del proyecto como la propia Thais. "Él decía que había sacado a Thais de la favela, que era una 'negra de favela'. Algunas situaciones eran bien pensadas... Habían jugadoras que no entraban a una sala solas con él, porque sabían que las iba a atacar con palabras", apunta uno de los relatos.

"Agustina pasó muchas cosas allí dentro, y las cosas empeoraron para Thais cuando ella se acercó a Agus. Thais pasó de no querer ir a fiestas, paró de beber, decía que se estaba cuidando por influencia de Agus y Agus siempre fue una de las responsables de las jugadoras en esas fiestas. Thais era una de las más queridas por Alberto y eso cambió", afirma una fuente.

Pero los problemas no iniciaron ahí, el primer embrollo fue a partir de la creación del equipo y sucedió con la entrenadora Ana Lúcia, llevada por el gerente de fútbol de Palmeiras para encabezar la reanudación del equipo femenino en el club. Ella estaba a cargo de todo e incluso tenía la libertad de buscar dónde sería el lugar de entrenamiento y concentración para las jugadoras.

"Mi primer encuentro con Alberto, me dijo que solo conocía a Marta, que no sabía nada más de fútbol femenino", cuenta la ex DT. "Yo fui quien contrató a todo el mundo. Alberto solo hablaba por teléfono y Renata (ayudante) y yo corríamos para ver los temas de vivienda y alimentación de las jugadoras. Lo único que hizo el director, fue llamar a un motel sin estructura alguna ni siquiera con restaurante, y cerró el acuerdo de ese lugar. Ahí le dije: 'si pones a las niñas ahí, yo me voy inmediatamente'".

"El tiempo que estuve allí no se lo deseo a nadie", "es un hombre que no le gusta la democracia", "no renovaría, no tenía la mentalidad para continuar", "es un club con un nombre muy fuerte, pero quienes trabajan ahí son personas sucias", "él simplemente manipula todo", "estando ahí dentro, aceptas situaciones de manipulación, él siempre tiene respuesta para todo, pero hay un momento en que tú dejas de aceptar". Esas fueron algunas de las frases que comentaron las jugadoras y trabajadores que pasaron por Palmeiras.

El club fue consultado en septiembre del año pasado por estas acusaciones e informó que "las supuestas denuncias vinculadas al sitio de TNT fueron hechas según el propio reportaje, en base a relatos de profesionales que habían salido del club y no se quisieron identificar. En la época, Simao conversó con la dirección del club y presentó pruebas de que las acusaciones no correspondían a la realidad. La seriedad del proyecto del equipo femenino de Palmeiras no permite lecciones". Cabe enfatizar que el Ministerio Público siguió todos los trámites y ratificó que la estructura es óptima para las atletas". En diciembre fueron consultados nuevamente y no se quisieron referir al tema.